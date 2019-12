Napoli, cosa fare la notte di Capodanno 2020

A Napoli ed in provincia sono moltissimi gli eventi degni di nota per la notte più attesa dell’anno. Se ancora non sai cosa fare, vieni a dare un’occhiata alla nostra lista.

Musica, ballo e teatro, a Capodanno ce n’è per tutti i gusti.

Capodanno a Napoli in Piazza Plebiscito

Tre big della musica a Napoli per il Capodanno 2020, Stefano Bollani, Daniele Silvestri e Livio Cori: si alterneranno su grande palco di 40 metri in Piazza del Plebiscito con oltre 200 mq di Led che sarà di fronte a Palazzo Reale, con le spalle alla Basilica di San Francesco di Paola. E poi fuochi d’artificio a Castel dell’Ovo e 4 palchi sul lungomare per ballare fino all’alba. Infatti, come negli anni scorsi, ci saranno altri palchi a piazza Vittoria con i concerti dei cantautori, al Borgo Marinari con la musica dance revival anni 70-80 e davanti alla sede della ex facoltà di Economia ci sarà il palco con la musica latino-americano. Un po più lontana, alla Rotonda Diaz, ci sarà la grande discoteca all’aperto con musica house e elettronica. Capodanno a Napoli in Piazza Plebiscito

Capodanno a Villa Fattorusso a Posillipo

Serata speciale per il Capodanno 2020 a Napoli a Posillipo. Martedì 31 dicembre 2019 un’esclusiva e raffinata serata di gala si terrà presso la splendida Villa Fattorusso che si affaccia, con le sue terrazze panoramiche, sulla famosa Baia delle Rocce Verdi. Una cena per i palati più fini e un live show ci accompagnerà fino alla mezzanotte. Poi si potranno ammirare i fuochi a mare dalle terrazze panoramiche della Villa e ballare sul dj set dei talentuosi Giosi Cipollaro e Peter Sch ci faranno scatenare fino all’alba. Per partecipanti verrà organizzata una cena che accontenterà anche i palati più raffinati con un menu a base di pesce, ma ci sarà anche un’alternativa per chi non è amante dei sapori del mare e per vegani e celiaci. Capodanno a Villa Fattorusso

Capodanno con Sal Da Vinci al Teatro Augusteo

Uno spettacolo speciale nella notte di Capodanno per La fabbrica dei sogni, un grande musical che Sal Da Vinci porterà in scena all’Augusteo di Napoli assieme a Fatima Trotta. Da non perdere la serata di Capodanno. Sal Da Vinci, che è l’autore, il protagonista e il regista dello spettacolo assieme a Ciro Villano, racconterà, con affianco la brava Fatima Trotta, la storia di un cantautore oramai dimenticato dal mondo, che vive in un manicomio abbandonato e decadente e, in procinto di essere demolito. Capodanno con Sal Da Vinci al Teatro Augusteo

Anche la notte Capodanno STOMP uno spettacolo imperdibile al Teatro Bellini

Un particolarissimo evento spettacolo in scena da oltre 25 anni a Broadway e in tutto il mondo sarà al Teatro Bellini di Napoli con i suoi straordinari ballerini-percussionisti-attori-acrobati ed uno spettacolo straordinario anche la notte di Capodanno con inizio alle ore 22.00. STOMP uno spettacolo imperdibile al Teatro Bellini

Capodanno 2020 in Piazza a Pozzuoli con Edoardo Bennato

Notte di musica a Pozzuoli per il Capodanno 2020 con Edoardo Bennato e Rocco Hunt ma ci sarà anche la brava Rosalia Porcaro con un suo divertentissimo show. Una grande festa che inizierà alle ore 23:00 con la musica di un dj che, assieme al presentatore Mino Monelli condurrà i presenti al grande brindisi di mezzanotte e allo spettacolo dei tre bravi artisti. Ci saranno tanti parcheggi a disposizione dei partecipanti compreso il Multipiano di via San Francesco ai Gerolomini sarà in funzione ininterrottamente fino alle ore 24:00 del primo giorno dell’anno compreso. Capodanno 2020 in Piazza a Pozzuoli

Capodanno 2020 nella villa comunale a Bacoli con concerto di Andrea Sannino

Anche a Bacoli come a Napoli ed a Pozzuoli, ci sarà una grande festa di Capodanno 2020 in piazza con un bel concerto in un luogo suggestivo e stupendo: la villa comunale affacciata sul Lago Miseno. E per il Capodanno in piazza a Bacoli ci sarà il concerto di Andrea Sannino, ma anche i comici di Made in Sud come i conduttori da Gigi&Ross, e poi Alessandro Bolide e Pasquale Palma e poi Pasquale Mastandrea e altri. Nella serata ci saranno anche un gruppo gospel i Blues Gospel Singer, gli Astronauti e poi tanto altro tra fuochi d’artificio e spettacoli con le Fontane Danzanti e poi un bel brindisi senza fuochi illegali.Una festa che inizierà alle 22,30 e continuerà fino alle 4,00 tra musica, dj set e tanto divertimento.Festa di Capodanno 2020 in piazza a Bacoli

Capodanno 2020 alla Tenuta Astroni

Un gran Cenone di Capodanno 2020 a Napoli presso la Tenuta Astroni tra eleganza, atmosfera, animazione, coreografie, musica, balli, spettacoli, emozioni e mille sorprese, tutte da vivere in una bellissima struttura immersa nel verde. Ci saranno tantissime prelibatezze partenopee accompagnate dai vini doc della zona, con musica, intrattenimento e canzoni per tutta la serata. Non mancheranno giochi divertenti con numerosi premi, aspettando l’arrivo della mezzanotte. Un veglione caratterizzato da un’atmosfera elegante nella Tenuta che renderà indimenticabile il Capodanno 2020 a Napoli Capodanno alla Tenuta Astroni