Napoli Cultural Classic, la mostra “Quarantena” fa tappa a Marigliano

Dal 19 al 23 luglio nella Chiesa Dell’Annunziata a Marigliano, in provicnia di Napoli, ci sarà in mostra “Quarantena”.

La mostra “Quarantena” fa tappa nella bellissima cittadina di Marigliano fermandosi nella magica cornice della Chiesa Dell’Annunziata per tutta la settimana dal 19 al 23 luglio. La mostra in collaborazione con il premio festival Napoli Cultural Classic ci porta in una nuova prospettiva umana come racconta Il produttore del Nisida Live festival Emanuele De Angelis che ha dato vita all’iniziativa precisando di dare continuità ad una storia lodevole che animano la sue attività culturali con uno spazio artistico rivolto alla fotografia d’autore per raccontare momenti di vita che hanno segnato gli ultimi mesi non solo dell’Italia ma del mondo intero e in questo ha trovato la piena collaborazione di Don Lino D’Onofrio uomo sempre attento ai cambiamenti sociali. L’occasione si è trasformata così in un modo per riflettere attraverso l’obiettivo di dieci fotografi sulla nostra quarantena, con venti scatti storici, due per ogni artista che hanno aderito all’iniziativa.

Marilena Cavalier