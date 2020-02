Napoli, maltempo abbatte un albero davanti un asilo, bambini bloccati. Domani scuole chiuse

In tarda mattinata un albero è crollato in via Lieti dinanzi all’ingresso dell’istituto per l’infanzia. Nessun ferito ma molti disagi. Anche in via Foria e via Carlo III alberi caduti e cassonetti “volanti”. Molte amministrazioni hanno deciso che domani le scuole resteranno chiuse.

Solo tanta paura per i bambini che sono rimasti bloccati nell’asilo di Via Lieti. A causa dell’albero caduto sono rimasti bloccati insieme agli insegnanti, finché non si è deciso di aprire un cancelletto in disuso laterle visto l’obbligo di chiudere l’uscita principale per evitare danni.

Allerta meteo

Già oggi la protezione civile aveva diramato un’allerta meteo e la situazione non migliorerà nelle prossime ore. Così lezioni sospese nei comuni di Napoli e Marano e in quelli di Chiusano San Domenico, Vallata, Trevico, Vallesaccarda, Bisaccia, Torella dei Lombardi, Guardia Lombardi, Rocca San Felice, Sant’Angelo dei Lombardi e Teora, in Irpinia, causa neve. In Puglia le scuole resteranno chiuse a Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia. Lo ha reso noto l’amministrazione cittadina su Facebook in un messaggio in cui ha invitato la cittadinanza a uscire “solo se necessario”. “Ci segnalano che la condizioni meteo sono ancora in peggioramento: infatti ho appena istituto il COC – Centro Operativo Comunale e sto per firmare l’ordinanza di chiusura delle scuole (da questo pomeriggio e per domani)”, si legge nel comunicato firmato dal sindaco Pierpaolo d’Arienzo.