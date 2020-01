Napoli, riattivata la Linea 1 dopo lo schianto

Il servizio è tornato attivo dalle 7 di stamattina ma l’Ann dimentica di aggiornare il sito e migliaia di utenti sono stati costretti a prendere mezzi alternativi. Inoltre la linea si blocca a Piazza Dante senza raggiungere stazione Garibaldi.

Riaperto già stamattina alle 7 il servizio della Linea 1 della metropolitana di Napoli. A comunicarlo la stessa Anm che, però, ha dimenticato di aggiornare il suo sito sia ieri sera che stamattina, così migliaia di ignari utenti hanno dovuto utilizzare altri mezzi pubblici per raggiungere i posti di lavoro. La linea, inoltre, viene fermata a piazza Dante, senza raggiungere la fondamentale piazza Garibaldi, anche se il tratto non è stato interessato in alcun modo dall’incidente.