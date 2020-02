Napoli, Ruotolo eletto senatore

È il giornalista Sandro Ruotolo, candidato espresso da una inedita convergenza tra il Pd e il movimento DemA che fa capo al sindaco de Magistris, il nuovo senatore scelto con le elezioni suppletive che si sono svolte ieri nel collegio Napoli 7.



Ruotolo ha raccolto oltre 16 mila preferenze (pari al 48,4% dei voti) e ha largamente distanziato il candidato dei 5 Stelle Luigi Napolitano e Salvatore Guangi, indicato da Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega.

Le suppletive napoletane saranno però ricordate soprattutto per la scarsissima affluenza alle urne, che hanno fatto rimpiangere quelli, pur sempre miseri, di precedenti consultazioni. Al rilevamento di mezzogiorno il dato era fermo al 2,77 per cento, per arrivare al 7,29 alle 19 e fermarsi con appena due punti percentuali in più, al definitivo 9,52. In ogni caso va precisato che non tutti i napoletani sono stati chiamati a votare, ma solo quelli di tredici quartieri, per un totale di 357.299 elettori, mentre le sezioni aperte sono state 444 su 883