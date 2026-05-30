È in pieno svolgimento a Piazza dei Martiri, nel cuore di Napoli, “Chic Shoes Bag in Town”, l’evento ideato da Marzia Mango che sta richiamando centinaia di persone da tutta la Campania e da diverse regioni italiane.

Fino al 1° giugno, dalle 10 alle 18, la piazza simbolo dello shopping e dell’eleganza napoletana si è trasformata in un grande spazio esperienziale dedicato al mondo Chic Shoes e al lancio delle nuove Amour Bag e Queen Bag.

A dominare la scena è la gigantesca riproduzione della Queen Bag, una struttura monumentale lunga quasi sei metri e alta sette metri che rappresenta una delle installazioni dedicate alla moda più imponenti mai realizzate in Italia.

La maxi bag, diventata immediatamente un punto di riferimento per fotografie e contenuti social,

è il risultato di mesi di progettazione e lavoro realizzati dal team di Marzia Mango con il supporto strategico di Max Salemme e dell’agenzia Ms Company.

L’iniziativa sta confermando il forte legame tra il brand e la sua community.

Fin dalle prime ore della mattinata si sono formate lunghe file di visitatrici desiderose di acquistare le edizioni speciali delle borse presentate durante l’evento.

Per garantire un’esperienza piacevole anche durante l’attesa, l’organizzazione ha predisposto una serie di accorgimenti dedicati al benessere del pubblico.

Acqua e ombrelli vengono distribuiti gratuitamente alle persone in fila per offrire ristoro e protezione dal sole, un gesto particolarmente apprezzato dai partecipanti che testimonia l’attenzione riservata a ogni dettaglio dell’organizzazione.

Tra gli aspetti più apprezzati dell’evento c’è senza dubbio la presenza costante di Marzia Mango.

L’imprenditrice ha scelto di essere presente per tutta la durata della manifestazione, accogliendo personalmente le clienti, scattando fotografie, firmando autografi e dedicando tempo a chi da anni segue il suo percorso professionale.

Un contatto diretto che rappresenta uno dei tratti distintivi della sua attività e che sta contribuendo a rendere l’esperienza ancora più coinvolgente.

Grande entusiasmo anche per una delle iniziative più attese dell’evento: le tre borse Chanel nascoste casualmente all’interno delle confezioni acquistate dalle clienti.

La prima Chanel è stata già assegnata nel corso della giornata di sabato, tra l’emozione generale della piazza e gli applausi dei presenti.

Restano ancora da trovare le altre due, alimentando l’attesa e la curiosità di chi continua a raggiungere Piazza dei Martiri nelle prossime ore.

L’acquisto delle borse avviene attraverso un sistema innovativo pensato appositamente per l’evento:

i clienti ricevono un QR code che consente l’accesso a una landing page riservata dalla quale completare l’ordine prima di ritirare il prodotto all’interno della grande installazione.

Le colorazioni disponibili durante la manifestazione sono esclusive e non presenti sullo store online del brand.

Proseguono inoltre le iniziative dedicate al pubblico.

Le prime mille clienti ricevono una tote bag personalizzata con una selezione di prodotti offerti dai partner dell’evento, mentre i primi cinquanta acquirenti possono ottenere ulteriori omaggi esclusivi,

tra cui capi firmati Marzia Mango Studio e speciali creazioni realizzate per l’occasione.

«Ho scelto Piazza dei Martiri perché è una delle piazze più iconiche della nostra città», ha spiegato Marzia Mango durante l’evento.

«Volevo creare qualcosa di esclusivo e innovativo, qualcosa che nessuno aveva mai realizzato prima. Abbiamo lavorato per circa un anno a questo progetto e oggi vedere la partecipazione del pubblico è una soddisfazione immensa».

L’iniziativa rappresenta un momento importante nella crescita del brand, nato anni fa da una piccola attività a Pozzuoli e diventato oggi una realtà seguita da migliaia di clienti in tutta Italia.

Dopo aver consolidato la propria presenza online, Chic Shoes punta ora a rafforzare ulteriormente il rapporto con il territorio e con la propria community attraverso eventi dal vivo e nuove aperture commerciali.

Con migliaia di interazioni sui social, una partecipazione costante e una delle installazioni più fotografate del weekend napoletano,

“Chic Shoes Bag in Town” si sta confermando come uno degli eventi moda più originali e partecipati dell’anno in città.