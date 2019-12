Natale al cinema: ecco i film da non perdere durante le feste

Dal “Pinocchio” di Garrone a “Il primo Natale” di Ficarra e Picone fino a “Star Wars” e gli attesi ritorni di Zalone e Ozpetek, ecco alcune delle pellicole più importanti di dicembre 2019.

Il periodo natalizio è uno dei momenti più amati dagli italiani per andare al cinema. Con l’inizio di dicembre arrivano in sala tante storie per la gioia grandi e piccini. Nella sale italiane ci saranno delle pellicole davvero attesissime: da Star Wars. L’ascesa di Skywalker, che sta già radunando schiere di fan, al Pinocchio di Matteo Garrone.

Il Primo Natale: commedia, diretto da Salvatore Ficarra, Valentino Picone, con Salvatore Ficarra e Valentino Picone.Al cinema dal 12 dicembre 2019.

Salvo (Ficarra) è un ladro che, insieme al sacerdote Valentino (Picone), viene catapultato indietro nel tempo di 2000 anni circa in Palestina, al tempo della nascita di Gesù.

Star Wars L’Ascesa di Skywalker: fantascienza, azione. Regia di J.J. Abrams. Al cinema dal 18 dicembre 2019.

Scritto da J. J. Abrams e Chris Terrio, il nono capitolo della saga di Guerre stellari è il terzo e ultimo film della cosiddetta “trilogia sequel”, composta da Star Wars: Il risveglio della Forza (2015) e Star Wars: Gli ultimi Jedi (2017).

Il film vede il ritorno di gran parte del cast delle due pellicole precedenti, con la partecipazione della compianta Carrie Fisher (la Principessa Leila), e tanti altri. Nasceranno nuove leggende e avrà luogo la battaglia finale per la libertà.

Pinocchio: fantasy, avventura del 2019, diretto da Matteo Garrone, con Roberto Benigni e Federico Ielapi. Al cinema dal 19 dicembre 2019.

Un racconto magico-fiabesco che prende le mosse dal classico di Carlo Collodi. Molto fedele al romanzo per ragazzi, il film ripercorre la storia del burattino dal naso lungo. Un tronco di legno che diventa marionetta e che acquisisce capacità motorie e intellettive, come un qualsiasi bambino in carne e ossa.

Ma Pinocchio non è il bambino obbediente e studioso che il buon falegname sperava. Spinto da un’irrefrenabile curiosità e da un carattere ribelle, Pinocchio si ritroverà spesso nei guai, mettendo in pericolo anche lo stesso Geppetto…

Last Christmas: commedia, drammatico, diretto da Paul Feig, con Emilia Clarke e Henry Golding. Al cinema dal 19 dicembre 2019.

È un’operazione nostalgia a tutti gli effetti. Il film “Last Christmas”è un omaggio alla musica degli Wham!, alla canzone “Last Christmas” a 35 anni dalla sua incisione. Kate è una donna in profonda crisi che ha sfiorato la morte. E che prova a rimettersi in piedi lavorando come commessa in un negozio di regali di Natale. L’arrivo di Tom sembra troppo bello per essere vero, lui sembra davvero in grado di vedere oltre le apparenze. Mentre la città si appresta a vivere il periodo più bello dell’anno, i due impareranno ad ascoltare il loro cuore.

La dea Fortuna: drammatico, diretto da Ferzan Ozpetek, con Stefano Accorsi e Edoardo Leo. Al cinema dal 19 dicembre 2019.

Alessandro (Accorsi) e Arturo (Leo) sono una coppia da più di quindici anni. Nonostante la passione e l’amore si siano trasformati in un affetto importante, la loro relazione è in crisi da tempo. L’improvviso arrivo nelle loro vite di due bambini lasciatigli in custodia per qualche giorno dalla migliore amica di Alessandro, potrebbe però dare un’insperata svolta alla loro stanca routine.

Tolo Tolo: commedia, diretto da Checco Zalone, con Checco Zalone e Barbara Bouchet. Al cinema dall’1 gennaio 2020.

Il film è scritto insieme a Paolo Virzì e racconta di un comico napoletano che fugge in Kenya e Malindi perché minacciato da un boss: un Carabiniere sarà al suo fianco e diverrà suo malgrado un compagno di avventure. Il trailer è accompagnato dall’ironica canzone Immigrato.

La storia funge da espediente, come tutti i precedenti lavori cinematografici di Checco, per trattare un tema sociale attuale, in questo caso quello dell’immigrazione.