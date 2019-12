Natale in Irlanda: il “tuffo” del 25 dicembre

Il Natale è una delle feste più amate in Irlanda. Strade animate, affollate di gente impegnata a trovare il regalo giusto per amici e familiari, luminarie più belle per tutte le stradine della città, i canti di Natale, i “Christmas Carols” come nei film, ottimo cibo, bevande calde e gustose come un ottimo Irish Coffee, infatti, rendono questo periodo dell’anno bellissimo.

Nell’isola ci sono ancora tradizioni e usanze particolari, come il famoso “tuffo” che la gente del posto, alle porte di Dublino fanno ogni 25 dicembre.

La tradizione, infatti, vuole che la mattina di Natale ci si tuffi nelle acque di Forty Foot a Dublino. A Belfast, invece, la gente va a caccia del regalo perfetto per amici e parenti al bellissimo Belfast Christmas Market dove sono esposti prodotti artigianali locali e delizie gastronomiche.