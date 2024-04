Natura, scrittura, danza, teatro, pittura, cucina, filosofia: è Dar Lugar, abitare la bellezza!

L’Istituto Comprensivo Aldo Moro, l’Associazione Teatro Ricerca Educazione (Trerrote) e l’Associazione Abrida promuovono una settimana internazionale dedicata alla conoscenza, alla cultura e alla creatività attraverso atelier, azioni teatrali, seminari e condivisione di buone prassi per “dar luogo” a spazi di espressione e incontro, in cui poter rigenerare i legami umani e i propri territori.

TEATRO, NATURA, SCRITTURA, CUCINA, DANZA, FILOSOFIA, PITTURA

Le attività si svolgeranno da lunedì 15 a venerdì 19 aprile sia nell’orario scolastico sia in quello extra scolastico presso l’I.C. Aldo Moro coinvolgendo in maniera attiva, sia come fruitori che animatori degli atelier, studenti, docenti, genitori, giovani e adulti del territorio e artisti. La settimana internazionale si svolgerà nell’ambito del progetto Dar Lugar – Abitare la bellezza realizzato grazie al Programma Per Chi Crea Sezione Formazione e Promozione Culturale nelle scuole finanziato dal Ministero della Cultura della S.I.A.E.

Inoltre, giovedì 18 aprile, alle 15:00, presso l’I.C. Aldo Moro, in via Mario Palermo, vi sarà una tavola rotonda per raccontare e riflettere sulle buone prassi di dialogo tra scuola e territorio che incrociano arte, educazione e attivismo sociale contribuendo alla rigenerazione dei legami umani e alla riqualificazione dei luoghi dei territori urbani. La tavola rotonda sarà incentrata sul confronto tra l’esperienza italiana dei territori di Napoli Est e le esperienze di diverse realtà che lavorano nella regione dell’Andalusia Spagnola.

Interverranno:

per le istituzioni Barbara Di Cerbo, (D.S. I.C. Aldo Moro), Maura Striano (Assessora Istruzione e Famiglia Comune di Napoli), Sandro Fucito (Presidente Municipalità 6 m Comune di Napoli);

per il terzo settore Nicola Laieta (Associazione Trerrote Teatro Ricerca Educazione), Cesare Moreno (Associazione Maestri di Strada), Anna Ascione (Orto urbano Ponticelli), Marina Dammacco (Bellini Teatro Factory), Arianna Ricciardi (Master Arti Performative. Teatro, Pedagogia e Didattica Università degli Studi Suor Orsola Benincasa), Andrea Morniroli (Cooperativa Dedalus), Dario Gaipa (Artista);

per l’esperienza spagnola Carmine Amato (Coordinatore del Progetto “Al Km 0 – Jardín Botánico” Associazione INTEGRA2 ù), Sandra Amato (studentessa Universidad de Jaén), Eva Boldó (Assistente Sociale Junta Andalucìa, Vice Presidentessa Associazione ABRIDA), Loreto Rosón (Regista Teatrale – La Casa del Río).