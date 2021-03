Nemesi: Letta eletto come cura al salvinismo. La Bonino Scarica +Europa

La sinistra inizia a cambiare il proprio volto e sostituisce i suoi leader. Dopo l’ingresso di Enrico Letta trionfale al Congresso nazionale (il primo in digitale della storia), Emma Bonino scarica +Europa.

La Nemesi di Salvini è arrivata: Letta è il supereroe del PD

“Basta frottole”, questa è la sintesi perfetta del discorso di Enrico Letta dinnanzi al congresso nazionale del Partito Democratico. Il primo completamente in digitale ed anche il primo del nuovo leader eletto. Un traghettatore, fino al 2023, ma uno che questo partito lo vuole cambiare riuscendo a fare ciò che finora a nessun segretario è mai riuscito. Una nemesi del salvinismo e, in generale, della destra italiana.

La suggestione la lancia il quotidiano la Repubblica che rende Enrico Letta la perfetta nemesi di Matteo Salvini, ma anche di Giorgia Meloni. I fautori di una politica meno posata e più trasandata si dovranno confrontare con un uomo posato e che ha fatto dell’istituzionalità il suo modo di essere. Letta, un tempo, era l’uomo che aveva unito la destra e la sinistra sotto la bandiera del Partito Democratico. Quello stesso partito che lo aveva candidato Presidente del Consiglio e che poi lo aveva defenestrato avallando il colpo di mano di Matteo Renzi. Ora viene chiamato per l’epurazione del renzismo dal partito e per dare una visione del futuro. Il leader del Pd sarà la nemesi di Salvini e rappresenterà una scelta che l’elettore dovrà compiere non solo sulla persona ma sul modello.

Lo stesso si poteva dire di Zingaretti che, a differenza di Letta, era più ambiguo. Letta, invece, sa benissimo dove vuole andare e come ci vuole andare. Apre a Conte, individua un futuro, e dice anche che per lui la soluzione è prendere in mano il proprio destino facendo una battaglia interna. Insomma un film che sembra già visto, ma la fiducia che ispira è tangibile.

Emma Bonino scarica, e viene scaricata, da +Europa

Con espressioni di disgusto ed amarezza Emma Bonino lascia +Europa. Ormai la leader era da molto tempo in discussione per la linea che teneva in parlamento, l’isolazionismo a cui aveva costretto +Europa le è stato fatale.

“Me ne vado prima che mi caccino”, ha detto. Con la sua dipartita e l’arrivo di Letta inizia a cambiare il quadro della sinistra in Italia che si prepara ad una nuova stagione politica. Forse una stagione di unità?

