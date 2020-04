Netflix, 10 documentari in regalo per tutti

Netflix stavolta pensa soprattutto ai più giovani costretti alla didattica a distanza a causa del lock down. Il colosso dello streaming ha deciso infatti di regalare 10 tra i suoi migliori documentari. Cliccate sui link nell’articolo per vederli direttamente sul canale YouTube di Netflix.

Tra i documentari elencati di seguito solamente due riguardano il Pianeta, Our Planet e Chasing Coral, per il resto gli altri si focalizzano su questioni politiche e sociali (con focus sul sistema carcerario oppure sulle mestruazioni come generatrici di disparità economica).

13th

Abstract

Babies

Chasing Coral

Explained

Knock Down the House

Our Planet

Period. End of a Sentence

The White Helmets

Zion