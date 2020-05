Netflix, 5 serie tv da guardare a maggio

In due mesi abbiamo finito tutto il catalogo Netflix e non sapiamo più cosa fare. Tranquilli! Netflix ha sempre tante novità in programmazione, guardiamole insieme.

Hollywood

Disponibile dal primo maggio, Hollywood è una serie si sette puntate ambientata a metà degli anni Quaranta, che ricostruisce gli anni d’oro del cinema americano, quando rappresentava davvero una possibilità di svolta per le centinaia di ragazzi e ragazze che facevano la fila fuori dagli studios per un ruolo da comparsa a 10 dollari al giorno. La serie mischia fatti e personaggi veri ad altri inventati.

White lines

Disponibile dal 15 maggio è stata ideata da Alex Pina, il creatore della serie di successo de La Casa Di Carta. Un’elettrizzante e coinvolgente storia di narcotraffico, crimini, scandali ed insabbiamenti con protagonista Laura Haddock che si svolgerà in 10 episodi.

I ciarlatani

Disponibile dal 15 maggio, I Ciarlatani è la serie latinoamericana che sta per arrivare su Netflix. Con Antonio Sanint, María Cecilia Sánchez e Mariana Gómez, la commedia racconta di un mago che fa scomparire per sbaglio un criminale ricercato dalla polizia.

Sleepless Society: Two Pillows & a lost Soul

Dal 15 maggio Una speaker motivazionale in procinto di divorziare da un marito violento si risveglia dopo una festa sfrenata e trova un cadavere.

Lavoro a mano armata

Un manager delle risorse umane perde il lavoro a 57 anni e precipita in una spirale di umiliazioni e follia. La miniserie Lavoro a mano armata arriverà presto su Netflix. Dal 15 maggio sulla piattaforma.

Snowpiercer

Dal film alla serie tv. Il 25 maggio su Netflix debutta “Snowpiercer”, nuova serie tratta dall’omonimo film del regista premio Oscar Bong Joon-Ho (a sua volta basato sul fumetto francese “Le Transperceneige”). A differenza dalla solita modalità di distribuzione di Netflix, i dieci episodi che compongono la serie non verranno resi tutti disponibili al lancio ma con una cadenza di due episodi a settimana.