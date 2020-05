Netflix, arrivano le nuove puntate di Sex Education, Peaky Blinders e After life

Due mesi trascorsi in casa con i congiunti più fidati: Netflix e i servizi di streaming ci hanno fatto compagnia ed aiutato a superare la noia. Peaky Blinders, Sex Education ed After life sono state le serie tv più viste. Vediamo quali sono le novità che le riguardano.

Peaky Blinders 6 ci sarà. È una fiction britannica, ambientata dopo la prima guerra mondiale, che racconta le vicende di una banda del Birmingham. Sulla piattaforma di streaming online sono disponibili tutte e cinque stagioni e molto presto è previsto l’arrivo della sesta. Sebbene a fine gennaio, il regista Anthony Byrne abbia comunicato tramite Instagram che la stagione era ufficialmente in pre-produzione, BBC One non si è ancora espressa ufficialmente. È ancora troppo presto per sapere quando verrà programmata l’uscita, anche perché attualmente le riprese hanno subito uno stop a causa dell’emergenza coronavirus. Al momento non sappiamo quando torneranno al lavoro. Ciò potrebbe determinare un ritardo nell’uscita degli episodi, che inizialmente pensavamo potesse verificarsi a cavallo tra il 2020 e il 2021.

Sempre in tema di serie televisive britanniche, a superare decisamente le aspettative degli spettatori è Sex Education.

Per la felicità dei fan, la conferma della terza stagione della serie televisiva statunitense arriva lo scorso dieci Febbraio 2020 dall’attore che nella serie interpreta il preside Groff, Alistair Petrie Purtroppo, però, la data d’uscita non si conosce ancora.

Secondo alcune voci da corridoio le puntate potrebbero arrivare nei primi mesi dell’anno prossimo, ma non ci sono conferme al momento soprattutto ora in cui la situazione è complicata a causa del Covid-19. Non resta che aspettare ulteriori comunicazioni per scoprire qualche dettaglio, ma soprattutto è bene tenere d’occhio i profili ufficiali social di Netflix (Instagram, Facebook e Twitter) con i quali tiene aggiornati i fan solitamente.

Anche After Life è una serie televisiva britannica ed è disponibile sulla piattaforma di streaming online Netflix. Poche giorni fa il catalogo ha introdotto la seconda stagione.

La maggior parte del pubblico quindi, si era già rassegnato a non rivedere sui propri schermi la black comedy, scritta ed interpretata da Gervais. L’attore, però, qualche giorno fa, ha dichiarato di aver preso in considerazione la possibilità di fare After Life 3. In una diretta Q&A su Twitter, Ricky Gervais ha risposto così alle numerose domande dei fan:

“Mi piacerebbe molto fare una terza stagione. Sembra che stia diventando davvero un successo, quindi se le reazioni rimarranno queste, allora sì”

Insomma, l’attore è molto soddisfatto per il successo della seconda stagione. Ricky Gervais ha confermato ancora una volta dimostrato di essere un attore straordinario, riuscendo a esplorare ancora di più il suo personaggio.