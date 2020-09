Netflix pronta ad una serie su Airton Senna

Netflix ha annunciato, qualche giorno fa, la produzione di una serie tv dedicata all’iconico pilota brasiliano Ayrton Senna da Silva, ex pilota di Formula Uno deceduto nel 1994.

Il progetto, secondo quanto riferito dalla direzione di Netflix, darà la possibilità di ripercorrere la vita dello stesso Senna da molto vicino, scoprendolo dall’infanzia fino ai primi passi nel mondo dei motori, oltre a ricordare i momenti più importanti della sua carriera.

La miniserie, infatti, è anche un invito a scoprire la sua personalità e le relazioni familiari del campione che vinse tre volte la Formula 1. La miniserie verrà girata in location internazionali oltre a set molto vicini a Senna, come la casa in cui è cresciuto, a cui i suoi parenti hanno concesso accesso come mai accaduto prima.

La miniserie culminerà con il tragico incidente di Imola, in Italia, durante il Gran Premio di San Marino.