Non è roba per donne: il Tram celebra la caparbietà femminile

Da Venerdì 12 dicembre a Domenica 21 dicembre, presso il Teatro TRAM, via Port‘Alba 30 (metro Dante), Napoli, andrà in scena lo spettacolo teatrale ‘NON E’ ROBA PER DONNE, HENRIETTE E IL MONTE BIANCO’ scritto da Mirko Di Martino e diretto da Francesco Bianchi, con Valeria Impagliazzo.

“Non è Roba per donne”. Quante volte se l’è sentito dire, Henriette d’Angeville, prima di mettersi in marcia verso la vetta più alta d’Europa? Siamo nel 1838. Henriette, una nobildonna di 44 anni, colta e ostinata, ha un’idea che agli occhi della società suona più come una diagnosi di follia: vuole conquistare il Monte Bianco. Sola, al centro della scena, con la stessa determinazione con cui ha affrontato la salita, ci racconta la sua impresa. Ma non lo fa con l’epica dell’eroe. Lo fa con l’arma affilata dell’ironia. Henriette dà voce a tutti i suoi detrattori: i notabili di Chamonix che scommettono sul suo fallimento, le altre dame che la guardano con un misto di orrore e invidia, le guide alpine che la trattano con paternalistica sufficienza. Uno spettacolo che, tra una risata e l’altra, ci dimostra che la migliore risposta a chi ti dice “non puoi” è semplicemente farlo. E, una volta in cima, strappare una bottiglia di champagne.

L’opera ‘Non è Roba per Donne, Henriette e il Monte Bianco’, è scritta da Mirko Di Martino direttore del teatro Tram. La messa in scena rientra nella nuova produzione del Teatro dell’Osso progetto Primedonne, con Valeria Impagliazzo e la regia di Francesco Bianchi.

“Non è roba per donne, soprattutto col suo sottotitolo ‘Henriette e la montagna’ è la storia di una donna che si pone un traguardo apparentemente impossibile: scalare il Monte Bianco fino alla sua vetta. Ma è molto di più: è la cronaca di una scalatrice che in un tempo lontanissimo, il 1838, decide che i limiti imposti dagli altri vanno scavalcati. Perché la passione è più forte, perché per fare la storia il momento buono te lo crei tu. Stiamo sperimentando una performance di forza, di grazia, di coraggio ma anche di grande consapevolezza, un lavoro che non concede spazio alla celebrazione, ma vuole esprimere la grandezza di chi ha visto una bandierina e ha deciso di superarla. In gonna e bustino”, ha commentato Francesco Bianchi regista dello spettacolo teatrale in scena al teatro Tram.

Orari degli spettacoli:

Venerdì ore 21.00

Sabato ore 20.00

Domenica ore 18.00

Biglietti:

intero € 13,00

ridotto € 10,00 (under 26 e over 65)

studenti € 9,00

Card

4 spettacoli a scelta: € 36

8 spettacoli a scelta: € 64

info e prenotazioni

whatsapp 342 1785 930

email tram.biglietteria@gmail.com

www.teatrotram.it

Per maggiori informazioni in merito, contattare: tram.stampa@gmail.com 342 1785930