Non solo sole: estetica e benessere per un’autoimprenditorialità al femminile

A breve, oggi, domenica 9 febbraio alle 18:00, in via Giosuè Carducci (Napoli), apre il quarto centro estetico “Non solo sole” di Roberta Totaro, giovane imprenditrice che ha trasformato la sua passione per l’estetica in un vero e proprio impero del benessere.

E non è un caso che questa nuova avventura imprenditoriale inizi a febbraio, il mese dell’amore, inteso come amore verso se stessi, prendendosi cura della propria persona, oltre che per gli altri.

Ma non è tutto! Questa nuova apertura segna anche l’inizio del progetto di franchising di “Non solo sole”, un’occasione imperdibile per le donne che desiderano mettersi in proprio e avere successo nel mondo dell’estetica.

“Non solo sole” non è un semplice centro estetico, ma un luogo dove le donne possono riscoprire la bellezza interiore ed esteriore, prendendosi cura di sé stesse e concedendosi momenti di relax e coccole. Dai trattamenti di base all’abbronzatura, dalla cura delle unghie all’epilazione, dai massaggi ai trattamenti viso e corpo più all’avanguardia, l’offerta è ampia e variegata, in grado di soddisfare ogni esigenza.

Ma l’intuizione di Roberta Totaro va oltre i servizi estetici. “Non solo sole” è anche nail bar, un luogo di convivialità, dove le clienti possono sentirsi a proprio agio e condividere momenti di relax e benessere. E per le professioniste del settore, Roberta ha creato una vera e propria accademia di formazione, dove vengono trasmessi i segreti del successo e le tecniche più innovative.

L’apertura del quarto punto vendita, che Roberta gestirà insieme alla sorella Francesca, rappresenta un’ulteriore conferma della sua visione imprenditoriale, grazie alla quale ha trasformato la sua passione per l’estetica in un business fiorente.