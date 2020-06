Nord Corea fa esplodere ufficio di collegamento con la Corea del Sud

L’esplosione è stata avvertita a Kaesong, dove sorgono il complesso industriale inter-coreano e l’ufficio di collegamento con la Corea del Sud.

La Corea del Nord “ha messo in pratica la decisione di distruggere completamente l’ufficio di collegamento inter-coreano nella zona industriale di Kaesong, ancora in territorio nordcoreano ma vicino al confine, per tagliare tutte le linee di comunicazione tra Nord e Sud”. Lo ha reso noto l’Agenzia centrale nordcoreana. L’esplosione è avvenuta alle 14:50 ora locale.

Era il simbolo del dialogo tra le due Coree ma già nei giorni scorsi Kim Yo Jong, sorella del leader di Pyongyang e tra i suoi principali consiglieri, aveva pensato ad un piano per distruggere “l’inutile ufficio di collegamento tra Nord e Sud, che presto potrebbe finire in macerie”.

Un atto di rappresaglia per l’incapacità di Seul di impedire agli attivisti di far volare volantini di propaganda oltre il confine. Il Ministero dell’Unificazione sudcoreano, ha dato notizia dell’esplosione da parte di Pyongyang della sede dell’ufficio di collegamento intercoreano a Kaesong.

Immediata la replica di Seul: “Risponderemo con fermezza a ogni provocazione”. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Seul. “Per quanto riguarda le attuali situazioni di sicurezza, i nostri militari stanno monitorando da vicino i movimenti delle forze armate nordcoreane 24 ore su 24”. Intanto il presidente sudcoreano Moon Jae-in ha convocato il Consiglio di sicurezza nazionale.