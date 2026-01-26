Nostos Teatro: al centro ricerca e pedagogia

Il palcoscenico del Nostos Teatro torna a farsi specchio di un intenso lavoro di ricerca e pedagogia.

I prossimi due appuntamenti in cartellone, previsti per lunedì 26 gennaio e 2 febbraio, rappresentano il culmine del primo modulo del Progetto Nostoi, il cuore dell’attività formativa della struttura aversana.

Questi lavori non sono semplici saggi, ma veri e propri attraversamenti artistici che testimoniano l’identità del Nostos come luogo di creazione permanente, dove il confine tra apprendimento e messa in scena si dissolve per dare vita a nuove visioni.

Lunedì 26 Gennaio, alle 20:30, è in scena “Mattatoio Numero Enne”, a cura di Antonio Piccolo.

Il primo appuntamento vede protagonista il laboratorio guidato da Antonio Piccolo, attore, regista e drammaturgo partenopeo. Il progetto muove i passi dal capolavoro di Kurt Vonnegut, Mattatoio n. 5, per esplorare i temi universali della guerra, della memoria e del senso dell’esistenza.

Non si tratta di un adattamento didascalico, ma di un “attraversamento” collettivo: tra frammenti, salti temporali e ironia, i partecipanti trasformano la pagina scritta in materia teatrale. In un presente segnato dai conflitti, il lavoro interroga l’atrocità della guerra per ritrovare uno sguardo candido sull’umanità, intrecciando realtà e immaginazione sulla scia del protagonista Billy Pilgrim.

Lunedì 2 Febbraio, alle ore 20:30, va in scena “Eternità – Primo movimento”, a cura di Esposti.

Il secondo lunedì è affidato a Esposti (Valentina Carbonara e Ciro Esposito), duo artistico nato nel 2008 e dedito da anni alla formazione e creazione d’avanguardia.

Al centro di questo “Primo movimento” c’è l’universo della fiaba, intesa come territorio anarchico e poetico, lontano dalle logiche della produttività moderna. Citando Gianni Rodari, la performance indaga cosa sia rimasto dei soldatini, delle sirene e degli angeli dell’infanzia nei corpi adulti di oggi. Un viaggio per scoprire se la fiaba sia ancora quel “luogo di tutti i possibili” capace di parlare alla realtà e ai suoi incubi, offrendo una via per ripartire.

Il successo di questi percorsi conferma la missione del Nostos Teatro: il teatro come strumento di crescita, consapevolezza e libertà per ogni fase della vita.

Sulla scia di questo entusiasmo, il Nostos annuncia l’apertura delle iscrizioni per il secondo modulo del Progetto Nostoi, con Antonio Piccolo e gli Esposti, che prevede una restituzione del lavoro al pubblico nel mese di giugno.

Informazioni

Nostos Teatro

Via Giacomo Brodolini, 6 – Aversa

