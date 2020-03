Nuje: il nuovo singolo di Michele Selillo

In un momento così critico, di incertezza totale, la musica ci sta facendo compagnia e ci sta accompagnando nelle nostre giornate di quarantena, proprio per questo il cantautore Michele Selillo ha deciso di far uscire il suo nuovo singolo contribuendo a farci rilassare un po’ ascoltando buona musica.

Il brano racconta di una bella storia d’amore, di una coppia che condivide tutto: baci, promesse, risate, messaggi, notti insonni; un lui e una lei che sono cresciuti insieme e che, ad un certo punto, si perdono. Lei dice basta, lui non riesce a darsi pace e vorrebbe averla almeno un’altra notte perché “si ferma il tempo quando rimaniamo soli io e te”.

Parole dettate dal cuore, scritte da un’anima sensibile mentre irrompe il tocco, inimitabile, di Ludo Brusco dei Mr.Hyde con il suo rap del tutto originale. Nuje potrebbe diventare la colonna sonora contro il coronavirus, ragion per cui va condivisa su tutti i profili.

Nuje, di L. Brusco / M. Selillo / G. Ferrigno / R. Brasiello, è una produzione 10 LAB, Mix e Mastering di Francesco Di Tullio, arrangiamenti di Enrico Rispoli, alle chitarre Federico Luongo.

#iorestoacasa e ascolto Nuje!!!!

Michele Selillo, 30 anni, napoletano doc, originario dei Quartieri Spagnoli, nato sotto il segno della Bilancia, single e tifoso del Napoli, grazie a due singoli, Pe ce fa’ nnammurà e Comme faccio, è entrato nel cuore di tutti. Appassionato di musica fin dall’età di 5 anni, con tanta gavetta alle spalle, ha fatto tanto teatro tra cui Quartieri Spagnoli con Gianfranco Gallo, spettacoli con Lucia Cassini e Beppe Vessicchio, ha vinto Stelle Emergenti, è stato a Star Sprint, è testimonial Unicef ed è sempre presente ad eventi solidali e di beneficenza. Presente su Retequattro nel programma Grand Tour d’Italia, ha preso parte a tanti eventi tra cui Il bello del calcio, Trame Africane, Cenando sotto un cielo diverso, Bufala Fest, Fashion Gold Party, #Insiemeperilterritorio. Di recente Michele è stato uno degli artisti protagonisti di Duetti Napoletani, lo spettacolo live andato in scena al teatro Trianon.