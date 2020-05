Nuova Fase 2, cosa si può fare dal 18 maggio

Dal 18 maggio probabilmente, oltre ai congiunti, sarà possibile rivedere gli amici, vediamo quali sono le regole da rispettare.

In occasione della riapertura dei locali sarà necessario il governo potrebbe concedere regole particolari per far rivedere gli amici dopo i mesi di lockdown. Il buon senso dovrà continuare ad essere perseguito, quindi il distanziamento sociale d i dispositivi di protezione restano invariati. All’interno della stessa Regione, poi, non si dovrà più utilizzare l’autocertificazione. Anche per questo aspetto serve una conferma ufficiale, ma il governo si sta muovendo in questa direzione: l’autocertificazione potrebbe servire solo per gli spostamenti fuori dalla propria Regione, quelli dettati da motivi di lavoro, di urgenza o di salute.

Riaprono le attività

In base ai protocolli di sicurezza decisi da Inail e Iss, dal 18 ogni Regione potrà decidere se far ripartire bar, ristoranti, parrucchieri e centri estetici. Per le palestre e i centri sportivi, invece, probabilmente bisognerà aspettare il 25 maggio: il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha infatti annunciato al Senato che questa potrebbe essere la data indicativa per la ripresa, in attesa delle linee guida che ancora non sono state predisposte.

Seconde case

Ancora in dubbio gli spostamenti verso le seconde case. Per il momento viene sicuramente esclusa la possibilità di recarsi in quelle al di fuori della propria Regione, se non per spostamenti temporanei e per lavori di manutenzione. Più probabile, invece, che i proprietari di una seconda abitazione all’interno della stessa Regione di residenza possano spostarsi.