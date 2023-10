Nuova Stoccolma: Charles Papa intraprende un viaggio distopico nel dramma umano e globale

Sapere di avere una malattia che ti ha messo addosso la data di scadenza, cosa ti può far fare? Che mai faresti se non lo sapessi? È quanto accade a Carlo Senigallia, il personaggio di fantasia dell’ultimo libro di Charles Papa, scrittore, dj e giornalista con origini londinesi che con BigBox Edizioni torna in libreria con la sua seconda opera letteraria.

“Nuova Stoccolma” è il titolo del romanzo in uscita in anteprima su Amazon oggi, sabato 7 ottobre, a tre anni di distanza dalla pubblicazione di “Sette giorni”.

“Il tema, ancora una volta, ruota attorno al tempo e all’impiego che ne fa ognuno di noi”, spiega Charles Papa, che continua il suo viaggio nelle realtà distopiche, e stavolta lo fa con un romanzo fantasy che sarà il preludio ad un terzo lavoro che concluderà la sua “trilogia sul tempo”-

Il mondo parallelo di Carlo Senigallia, protagonista del romanzo, cambia dopo la morte della bellissima moglie Sophie, e lo vede proiettato in un futuro tenebroso e privo di neuroni specchio che intreccia realtà fisica e metafisica. Dalla base civilizzatrice di Teseopoli sfiderà ogni legge scientifica creando, insieme alla fedelissima ex infermiera Manuela, la nuova razza antropica dei CLUBBER33 e la città a essa destinata. In un viaggio nel dramma umano e globale, Nuova Stoccolma di Charles Papa tocca gli abissi dell’identità, attraverso le feritoie dell’anima e dell’amore, ammettendo il facile accesso alla malvagità di un uomo comune, con continui colpi di scena che tengono col fiato sospeso i lettori.

Da buon deejay e speaker radiofonico, Charles Papa non poteva far mancare anche in questa opera alcune tracce musicali che avvolgeranno i lettori durante tutta la degustazione di “Nuova Stoccolma”: il testo diventa così un viaggio sensoriale, che entra nell’anima ed accompagna negli intrecci dei protagonisti.

Con questa ultima opera, la BigBox Edizioni, giovane casa editrice nata in Molise nel 2019 pensando ad un lettore interessato al mondo che lo circonda e attento a una narrativa di intrattenimento, rimarca la sua mission: ovvero, quella di regalare uno sguardo diverso e inatteso, che rifiuta i pregiudizi, le convenzioni, le mode.

“Le storie nei nostri libri portano il lettore a non guardare sempre nella stessa direzione e a preferire i sentieri poco battuti, ad immedesimarsi in personaggi complessi e fuori dall’ordinario. Attraverso le nostre pubblicazioni vogliamo stimolare la curiosità intellettuale, emozionare e divertire, con un’attenzione alla ricerca e all’evoluzione stilistica, all’estetica e alla cura editoriale. I libri della BigBox edizioni si distinguono per la qualità della grafica e dei materiali, perché ogni libro è un oggetto pensato per essere amato e conservato nel tempo. Curiamo le nostre pubblicazioni nei dettagli perché facciamo il nostro lavoro con passione. La BigBox Edizioni ha voluto scommettere su un nuovo modo di fare editoria, più fresco e attraente; le nostre parole d’ordine sono progetto e curiosità”.