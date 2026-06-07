’O Vico pubblica ’A cosa chiù bella: il nuovo singolo che anticipa il secondo album
“’A cosa chiù bella” è il nuovo singolo di ’O Vico disponibile dal 5 giugno su radio e piattaforme streaming.
Il brano rappresenta il primo assaggio del secondo album della band, in uscita il prossimo 26 giugno.
Caratterizzato da sonorità pop-rock, influenze folk ed elementi elettronici, il singolo conferma la volontà del gruppo di valorizzare la lingua napoletana attraverso una proposta musicale moderna e originale.
La voce di Tony Matarazzo guida una composizione intensa e melodica che richiama l’eredità del Napule’s Power senza rinunciare a un’identità contemporanea.
La produzione è stata realizzata da ’O Vico insieme ad Antonio Bruno, autore del brano, in collaborazione con Zeno Music di Samuele Sfingi.
Il risultato è una canzone dal forte impatto emotivo che affronta il tema dell’amore in maniera autentica e lontana dagli stereotipi.
Grande attenzione anche per la componente visiva. Il reel ufficiale, diretto da Mirko Manzo e interpretato dalla modella Francesca Catapano,
accompagna il pubblico in un viaggio nostalgico tra atmosfere anni Ottanta, spiagge al tramonto e simboli iconici come il walkman.
Con “’A cosa chiù bella”, ’O Vico conferma la propria crescita musicale e si prepara a presentare un nuovo album incentrato sull’amore e sulle sue infinite sfumature.