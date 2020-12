Oggi alle 18 la terza puntata di “Parliamone lunedì”. Le anticipazioni…

Dopo il grande seguito delle prime due puntante, torna oggi “Parliamone lunedì”, social talk del gruppo politico Siamo Sommesi in onda tutti i lunedì alle 18:00 sulla pagina Facebook del movimento politico.

Sulla scia delle precedenti puntate di “Parliamone lunedì”, anche nella terza si discuterà della crisi economica legata all’atmosfera di emergenza dovuta alla pandemia da Covid19. Ospiti di oggi in trasmissione l’On. Paolo Russo, Parlamentare di FI e Vicepresidente della commissione parlamentare Federalismo Fiscale; il maestro pizzaiolo, Franco Pepe, insignito lo scorso 4 agosto della cittadinanza onoraria di Somma Vesuviana; i fratelli chef Salvatore e Francesco Sodano sommesi doc.

Nel corso della diretta sulla pagina Facebook di “Siamo Sommesi” saranno mandati in onda due videomessaggi da parte dell’imprenditore Antonio Perna e dell’Avv. Arturo Rianna.

Come sempre il pubblico potrà intervenire durante la trasmissione ponendo le proprie domande agli ospiti e agli esponenti del movimento politico Siamo Sommesi, rappresentati in questo caso dalla capogruppo, la consigliera Adele Aliperta e dal consigliere Giuseppe Nocerino. Presenta la giornalista Sonia Sodano, in qualità di addetto stampa di “Siamo Sommesi”.

