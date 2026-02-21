Ok ti ci porto io: un format ludico-pedagogico destinato ai bambini

Una storia di successo dove l’imprenditorialità nasce dalla genitorialità. È la storia di Francesco Carrese e Margherita Staiti, napoletani di Poggioreale, marito e moglie dal 2015 e genitori di tre figli dai 2 ai 10 anni.

Come tanti genitori erano sempre a caccia di nuovi stimoli e nuove iniziative per i loro figli ma il territorio non offre granché o quel che offre spesso non ha costi sostenibili. E allora nel 2023 si inventano “OK ti ci porto”, una serie di eventi itineranti per bambini che miscelano nelle attività proposte l’aspetto ludico con quello pedagogico-educativo. Nasce così il loro primo format imprenditoriale: il “Picnic da favola” che scommette su alcuni dei luoghi più belli della Campania e che, investendo su ampi spazi quasi sempre all’aria aperta, consente anche e soprattutto di offrire costi contenuti alle famiglie nonostante un’offerta di qualità, anche sotto il profilo enogastronomico.

Quest’anno il programma dei Picnic da favola all’aria aperta partirà in riva al mare con un doppio appuntamento per rievocare i grandi successi dei classici della Disney: domenica 22 febbraio al Frontemare Ambasciatori di Licola il tributo al regno di ghiaccio di Frozen e domenica 1 marzo al Rama Beach di Castel Volturno il tributo alla magia delle atmosfere di Aladdin apriranno una lunga stagione primaverile ed estiva che si concluderà anche quest’anno con gli appuntamenti di Halloween e le ormai tradizionali zucche in spiaggia. Programma completo su www.picnicdafavola.it

“Si può dire – racconta Francesco Carrese – che l’occasione per realizzare il nostro ‘Resto al sud’ ce la siamo inventata, anche senza sostegni di fondi pubblici, e siamo orgogliosi di raccontare la nostra storia perché speriamo possa essere paradigmatica per tanti giovani del Mezzogiorno che non debbono arrendersi alle emigrazioni ma debbono avere il coraggio di provare a tradurre in progetti imprenditoriali concreti le tante idee che spesso erroneamente si fermano solo in testa”.

I numeri raccolti nei primi due anni di lavoro certificano il successo del format che ha scommesso sulle esigenze di bambini e famiglie. Il primo biennio di “Picnic da favola” si è chiuso con oltre 50 mila presenze raccolte tra Napoli e Caserta soprattutto in riva al mare da Pozzuoli a Castel Volturno. “Uno degli aspetti che più ci inorgoglisce – evidenzia Margherita Staiti – è aver contribuito a valorizzare le straordinarie spiagge del litorale flegreo e del litorale domitio che in questi ultimi anni hanno investito sulla modernizzazione delle strutture anche a misura di bambino e che si stanno finalmente giovando della qualità di un mare che oggi, dati ARPAC alla mano, non ha nulla da invidiare a luoghi mediaticamente più rinomati dello stesso mar tirrenico come quelli della Calabria o della Toscana”.

In particolare a Napoli, dalla Mostra d’Oltremare all’Ippodromo di Agnano, dall’Edenlandia all’Arenile di Bagnoli, sono tanti i luoghi suggestivi dove sono andati in scena i Picnic da favola di Ok ti ci porto. E il calendario del 2026 si annuncia ancora più ricco di eventi, anche con degli sconfinamenti in montagna e degli originali spin off come il weekend da favola.

Dall’astronomia all’archeologia: la formula vincente dell’ edutainment

Divertimento, intrattenimento, spettacoli, laboratori, enogastronomia di qualità. La formula del successo dei Picnic da favola di Ok ti ci porto è la sua offerta straordinariamente variegata. Un’esperienza immersiva di ben 8 ore (dalle 10 alle 18) nel corso della quale i genitori si rilassano in riva al mare o adagiati su di un prato e i bambini sono costantemente seguiti da animatori ed educatori in un lungo percorso di attività ludico-motorie, culturali ed educative. Tra le tante ci sono gli spettacoli teatrali itineranti della Compagnia Mansarda Teatro dell’Orco di Caserta e della M&N’s di Lauro e i laboratori formativi di numerose discipline, dalla botanica al cake design, dalle creazioni artistiche alla pittura, dall’archeologia all’astronomia, con la declinazione primaverile ed estiva by night del format che diventa in alcune serate “A caccia di stelle”. Per i bambini più piccoli c’è sempre il divertimento dei gonfiabili.

“Se vogliamo il meglio per i nostri figli lo dobbiamo offrire ai figli dei nostri amici, perché io il termine clienti non lo saprei nemmeno usare”. Così Margherita Staiti sintetizza la filosofia ‘aziendale’ di Ok ti ci porto.

Una delle chicche è la qualità del food che si può trovare nei Picnic da favola grazie all’esperienza formativa di Francesco Carrese, che all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli si è specializzato sulla comunicazione multimediale dell’enogastronomia con un Master che da anni vanta tra le sue numerose partnership quella con il Gambero Rosso. E allora Carrese per i suoi Picnic da favola si è inventato una sorta di incubatore di imprese delle eccellenze enogastronomiche campane per offrire il meglio del “Made in Campania” dalla mozzarella di bufala alla pizza fritta.

Il weekend da favola

Altra grande novità del 2026 sarà il weekend da favola. L’esperienza one day dei Picnic si allunga moltiplicando eventi, iniziative, laboratori e spettacoli ed offrendo anche l’occasione di esperienze di visite guidate e balneazione. Anche stavolta valorizzando uno dei luoghi più belli della Campania: il Cilento. Il primo appuntamento del nuovo format sarà infatti a Pisciotta dal 22 al 24 maggio presso il residence Punta Cilento.