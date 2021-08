OLIMPIA RACCONTA: Un viaggio a 5 stelle nella storia delle olimpiadi

Dopo il buon successo di pubblico ottenuto nel 2016 in occasione delle Olimpiadi di Rio de Janeiro, trasmesso da agenzia “Italia Stampa”, stavolta in concomitanza con i Giochi di Tokyo 2021, è nata una nuova coppia di podcaster: Fabrizio Silvestri e Walter Garibaldi. Le voci dei due radiocronisti possono essere ascoltate su tutti i Digital Store e, piccola ed inaspettata sorpresa, il magazine secondo le classifiche di spreaker.com è al settimo posto in India ed al terzo in Angola. A parte questa “sorpresa” ad oggi sono più di duemila gli italiani che scaricano il programma, trovandolo piacevole, leggero, divertente e ben realizzato.

La loro travolgente simpatia porta alla scoperta delle curiosità sulle Olimpiadi e lo fa con la dovuta leggerezza senza mai mancare di rispetto agli atleti del passato e del futuro coinvolti.

“Olimpia Racconta”, pur iniziando dalle attuali competizioni che vengono abilmente commentate e servite anche con molteplici ed inedite indiscrezioni, trascina l’ascoltatore indietro nel tempo, alla riscoperta di alcune delle più incredibili e memorabili pagine della lunga storia a cinque cerchi.

Fabrizio e Walter, attraverso la narrazione di episodi che in parte fanno rivivere direttamente dalla “voce” dei diretti interessati, permettono al pubblico di tuffarsi a ritroso nelle edizioni olimpiche, immedesimandosi nelle vicissitudini degli sportivi implicati. Un’esperienza coinvolgente (e sconvolgente) che conduce gli amanti del podcast a vivere in prima persona l’incredibile atmosfera a cinque cerchi.

I due, pur divertendosi e divertendo, non dimenticano di contestualizzare storicamente l’anno olimpico preso in considerazione. Il pubblico di “Olimpia Racconta” potrà ampliare il proprio bagaglio culturale e conoscere storie di fatica e coraggio che hanno contribuito a mantenere acceso, da ben 125 anni, il sacro fuoco di Olimpia, ricominciato ad ardere nel 1896 per volere del conte Pierre de Coubertin.

All’interno di ogni puntata non mancano alcune raffinatezze sulla cultura giapponese, comprese le hit musicali nipponiche ed il folclore di una terra ancora tutta da scoprire.

Le prime 4 puntate sono scaricabili da tutti i digital store (Spreaker, Apple Podcaster, Amazon Music, Deezer, Spotify, Google Podcast).

In queste prime 4 puntate Fabrizio e Walter hanno raccontato:

-La vicenda di Carlo Airoldi (Olimpiade Atene);

-La maratona dell’Olimpiade di St. Louis 1904 e la disorganizzazione olimpica;

-Jesse Owens e Hitler;

-Guerra fredda a cinque cerchi finale di basket a Monaco di Baviera 1972 tra Stati Uniti e Unione Sovietica.

“Olimpia Racconta” è un programma presentato da Fabrizio Silvestri e Walter Garibaldi con la partecipazione straordinaria in Voice Over di Maria Giovanna Elmi, Francesco Sechi e Federica Quaglieri. Scritto dai due conduttori assieme a Giovanni Fenu.

