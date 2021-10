Oltre la linea d’inverno: il festival di danza nei piccoli teatri di prossimità

Info e prenotazioni: Rosario Liguoro – itinerarte@virgilio.it – cell. 366 871 1689

Ufficio stampa: Francesca Panico- francescapanico.art@gmail.com – cell. 348 3452978

Programma 05/11/021 ore 21.00

Teatro ZTN – Napoli

QUASI CIELO – Funamboli di Akerusia danza

Assoli da TERRA DI NESSUNO di Itinerarte e Akerusia Danza



06/11/2021 ore 21.00

Teatro ZTN Napoli

IN PRINCIPIO ERA LA DEA di Itinerarte/Akerusia Danza



07/11/2021 ore 19.30

Teatro Fazio – Capua

1°movimento – Over Under di Dancehouse Company

12/11/2021 ore 21.00

Centro Teatro Spazio – San Giorgio a Cremano

QUASI CIELO di Akerusia danza

Quadri 2021 di Excursus/Pindoc



13/11/2021 ore 21.00

Centro Teatro Spazio – San Giorgio a Cremano

SILENCE Music of life di Artgarage

ALMA TADEMA di Excursus/Pindoc



14/11/2021 ore 19.30

Centro Teatro Spazio – San Giorgio a Cremano

LA SPOSA di Akerusia danza

20/11/2021 ore 21.00

Teatro Fazio – Capua

REGELAND_Elogio del buio di Compagnia Sosta Palmizi



21/11/2021 ore 19.30

Teatro Fazio – Capua

FUNAMBOLI-High wire walks di Akerusia Danza

QUADRI 2021 di Excursus/Pindoc

26/11/2021 ore 21.00

LSD – Avellino

Quasi cielo di Akerusia danza

LE CITTA’ INVISIBILI di ARB Dance Company



27/11/2021 ore 21.00

LSD – Avellino

OCCHIO DI MAIALE di Itinerarte

WUM di Perla etnica

28/11/2021 ore 19.30

Teatro Fazio – Capua

LE CITTA’ INVISIBILI di ARB Dance CompanyDAL DIARIO DI MARIO SERRA di Itinerarte



04/12/2021 ore 21.00

Teatro Summarte – Somma Vesuviana

TERRA DI NESSUNO di Itinerarte /Akerusia Danza 05/12/2021 ore 19.30

Teatro Rostocco – Acerra

SILENCE Music of life di Artgarage

MONOMANIAC di Funa Danza Verticale 05/12/2021 ore 19.30

Auditorium Don Luigi Verde – Sorrento

LA DANZA DEI TAMAMBULANTI di Vespe di Chérea



10/12/2021 ore 21.00

Teatro Magma – Torre Annunziata

OCCHIO DI MAIALE di Itinerarte

WUM di Perla etnica



11/12/2021 ore 21.00

Teatro Magma – Torre Annunziata

ECHOS – Mart Dance CompanyFUNAMBOLI-High wire walks di Akerusia Danza



12/12/2021 ore 19.30

Teatro Rostocco – Acerra

SA_CRO di CDT Contemporary Dance Theatre 16/12/2021 ore 21.00

Centro Teatro Spazio – San Giorgio a Cremano

PRELUDES, ANATRA, MORTE E TULIPANO/opera aperta di La Terra Galleggiante



17/12/2021 ore 21.00

Teatro ZTN – Napoli

PRELUDES, ANATRA, MORTE E TULIPANO/opera aperta di La Terra Galleggiante



18/12/2021 ore 21.00

Teatro Rostocco – Acerra

PRELUDES, ANATRA, MORTE E TULIPANO/opera aperta di La Terra Galleggiante



19/12/2021 ore 19.30

Teatro Magma – Torre Annunziata

PRELUDES, ANATRA, MORTE E TULIPANO/opera aperta di La Terra Galleggiante