Oltre la luce: i gioielli di Gillini racconteranno storie di passione, arte e rinascita

“Oltre la luce” non è soltanto il titolo di un evento, ma una dichiarazione d’intenti.

Domenica 26 ottobre, alle ore 17.30, Piazza Nicola Amore 6 i gioielli del maestro orafo Salvatore Gillini racconteranno storie di passione, arte e rinascita. Un evento che unisce moda, spettacolo e impegno civile. La sfilata, con il coordinamento artistico di Cinzia Imparato della Cinzya’s Academy, vedrà in passerella venti modelle e venti bambini per la presentazione di venti nuove collezioni di gioielli artigianali in argento firmate Salvatore Gillini: un viaggio simbolico oltre la luce dei gioielli, per scoprire l’anima che li abita. Tra queste spicca la collana Rinascita, dedicata alla Terra dei Fuochi, un gioiello-simbolo che trasforma il dolore in speranza. L’opera sarà indossata da Silvana Perno, anima di Napoli Reale e sarà presentata insieme al testimone Alessandro Cannavacciuolo, ambientalista e primo denunciante delle tragedie ambientali che hanno devastato quei territori, oggi finalmente avviati alla bonifica. L’albero spoglio che diventa vita, con radici forti e fiori che si schiudono a formare una “V” di vittoria, è il cuore pulsante di una collezione che parla di coraggio e rinascita. Accanto a essa, la collezione Pace, interpretata dai più piccoli, porterà in scena il simbolo universale della speranza: un ramoscello d’ulivo racchiuso in un pendente.

La serata sarà presentata da Ettore Dimitroff e arricchita da performance artistiche di grande eleganza: le esibizioni di Luca Carannante e Rosaria Crispino, ballerini professionisti diplomati al Real teatro di San Carlo che danzeranno un Pas de deux su coreografia di Andrea Arionte; l’accompagnamento musicale del chitarrista Sossio Giordano, interprete di classici napoletani; la voce emergente di Fransì, giovane cantante con due inediti; l’intervento del cabarettista Massimiliano Cimino; e la chiusura affidata al cantante Mario Conte con un emozionante tributo a Massimo Ranieri.

Accanto a Rinascita e Pace altre collezioni ampliano il linguaggio dell’argento in un racconto di forme, emozioni e valori. Tra queste si annoverano: Forme, Cuore Scolpito, Raggi Luminosi, Rosario, Spirale, Scintille, Labirinto, Borgo Antico.

«Non dobbiamo fermarci alla luce dei gioielli, ma guardare ciò che c’è dietro: l’amore, la passione, l’anima di chi li crea. “Oltre la luce” è un invito a osservare con occhi nuovi ciò che brilla, il valore umano e sociale che ogni creazione può trasmettere» – spiega Salvatore Gillini, sintetizzando il messaggio che dà forma a tutto l’evento.

L’evento, seguito dalle telecamere di In Città di Lorenza Licenziati, in onda su Telecapri vedrà inoltre la partecipazione della consigliera regionale Roberta Gaeta, da sempre vicina al mondo dell’artigianato e della cultura campana.