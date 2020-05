Oms avverte: “Pandemia durerà a lungo”

Ieri in serata Mike Ryan, a capo del programma di emergenze sanitarie dell’Oms, nel briefing sul coronavirus ha risposto in questo modo ad alcune domande sulla durata e sulla persistenza del virus.

“L’Oms non abbasserà il livello di allarme fino a quando non disporremo di un significativo controllo del virus, di solidi sistemi di sorveglianza e di sistemi sanitari più forti” le parole di Mike Ryan che poi ha concluso dicendo “La cattiva notizia è che il tasso di progresso è troppo lento per raggiungere gli obiettivi Onu di sviluppo sostenibile e sarà ulteriormente indebolito dal Covid-19”.

