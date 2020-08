Oms: “La pandemia rallenta nel mondo”

Dati positivi soprattutto per il continente americano.

La buona notizia è che la pandemia è ancora in espansione, ma l’aumento dei casi e dei decessi è rallentato a livello globale, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Più di 1,7 milioni di nuovi casi e 39mila nuove vittime sono stati segnalati nella settimana dal 17 al 23 agosto, pari a una diminuzione del 5% dei casi e del 12% dei decessi rispetto alla settimana precedente. Il rallentamento registrato ovunque nel tranne che nel Sud-est asiatico e nel Mediterraneo orientale. Nel continente americano il calo di casi confermati è stato dell’11,35%, in Europa dello 0,9% e in Africa dell’8,4%.