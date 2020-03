Oms: “Usa possono diventare il prossimo epicentro della pandemia”

La città di New York viene considerata il nuovo epicentro del Covid-19, con 13.119 contagi confermati e 124 morti.

Se in Cina la pandemia rallenta, quasi fino a fermarsi, in gran parte del mondo non è così. L’Oms afferma che l’85% dei casi di coronavirus segnalati nelle ultime 24 ore sono stati in Europa e negli Stati Uniti e che gli Usa, che mostrano una forte accelerazione dei casi, possono diventare il prossimo epicentro dell’epidemia.

Rispondendo a una domanda su tale possibilità, la portavoce dell’Oms Margaret Harris ha detto alla stampa: “Ora stiamo assistendo a una grandissima accelerazione nei casi statunitensi. Quindi la nazione ha quel potenziale”.

Sul decremento dei casi in Italia, Harris ha parlato di “barlume di speranza” anche se sono ancora i “primissimi giorni”.