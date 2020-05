OneRepublic e Negramaro insieme: un’idea nata in lockdown

Venerdì 29 maggio sarà disponibile il brano “Better Days – Giorni Migliori”.

OneRepublic e Negramaro insieme in un brano ed è merito del coronavirus. Il progetto è nato quando Ryan Tedder, frontman della band, si è imbattuto per caso in un servizio tv dedicato al lockdown in Italia e ha scoperto la voce di Giuliano Sangiorgi e la musica dei Negramaro. Così l’idea di Ryan di invitare il gruppo salentino a collaborare con i OneRepublic. Un “incontro a distanza” tramite uno scambio di messaggi su Instagram. E’ nata così l’idea di un singolo insieme che ha preso forma in pochi giorni, uscirà infatti il 29 maggio “Better Days – Giorni Migliori”.

Il brano farà parte del nuovo disco degli OneRepublic, dal titolo Human (scritto in buona parte proprio in Italia), la cui uscita prevista inizialmente per l’8 maggio è stata posticipata.