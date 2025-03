Doppiaggio: che passione! L’Accademia del Doppiaggio® presenta l’open day che si terrà il prossimo 15 marzo 2025.

Due le sessioni: sabato 15 dalle 10.00 alle 18.00, e domenica 16 dalle 10.00 alle 13.00 presso Mast Studio sito in via Edmondo De Amicis, 31 a Bari.

L’Open Day è un’opportunità unica per tutti gli appassionati di voce, cinema e animazione di entrare nel mondo affascinante e professionale del doppiaggio.

Un momento utile per capire come funziona il Doppiaggio e, soprattutto per testare le proprie potenzialità cimentandosi al leggio nel doppiare film, serie televisive e cartoni animati.

Durante l’evento i partecipanti potranno assistere a dimostrazioni dal vivo di sessioni di doppiaggio,

scoprire le tecniche professionali utilizzate dai doppiatori, conoscere i percorsi formativi offerti dall’Accademia, entrare in contatto con alcuni dei doppiatori più famosi d’Italia.

Saranno inoltre presenti alcuni dei nostri docenti, che condivideranno la loro esperienza e risponderanno alle domande dei partecipanti.

L’Accademia di Doppiaggio offre corsi intensivi e avanzati che preparano i futuri professionisti del settore,

spaziando dal doppiaggio per il cinema e la televisione, fino al doppiaggio di videogiochi e cartoni animati.

I corsi sono tenuti da esperti del settore con anni di esperienza in ambito nazionale e internazionale.

L’ingresso all’Open Day è gratuito, ma è indispensabile prenotarsi in tempo al numero 080 880 7946 oppure chiamare Walter Bucciarelli,

direttore dell’Accademia, al 348.8133.081 poiché i posti sono limitati.

Si può scegliere tra sabato e domenica ma la preferenza è soggetta alla disponibilità dei posti.





Programma dell’Open Day:

Incontro con i docenti

Presentazione dell’Accademia e dei corsi offerti

Dimostrazione pratica di come funziona il doppiaggio

Prova di doppiaggio al leggio con film, microfono e copione

Sessione di domande e risposte





Da non perdere questo appuntamento che permette di immergersi nel mondo del doppiaggio e scoprire come diventare un professionista di questa affascinante arte.



CHI SIAMO

L’Accademia del Doppiaggio® è la scuola dedicata all’arte del doppiaggio italiano nata nel 2002, con il suo corpus docenti di altissima qualità composto dal gotha dei doppiatori italiani.

Saranno, infatti, Christian Iansante, Angelo Maggi, Massimiliano Manfredi, Stella Musy, Maurizio Merluzzo, Andrea Lavagnino, Alberto Angrisano, Giorgio Borghetti, Francesco Cavuoto, Luigi Ferraro, Francesco Silella

ad alternarsi nelle lezioni per garantire ai discenti dei corsi professionali di doppiaggio un percorso di gran qualità.

L’Accademia del Doppiaggio® ha come obiettivo quello di formare persone che abbiano i mezzi e le possibilità concrete di tentare una strada tanto entusiasmante quanto complessa come quella del doppiaggio.

Nel corso s’impara ad esprimere al meglio l’emozione attraverso la voce, ad eliminare i blocchi emotivi che non ti permettono di svolgere questo lavoro come tutti quelli di tipo artistico.

IL METODO DI STUDIO DELL’ACCADEMIA

Il metodo scelto dall’Accademia, presente già nelle città di Firenze, Milano, Napoli, Torino, Padova, Palermo, Pescara, Roma e Bari,

si fonda sull’idea che il doppiaggio è un’arte che richiede una grande capacità di interpretazione ed una ottima conoscenza della dizione.

Il doppiatore deve essere in grado di entrare in sintonia con il personaggio che sta doppiando e di trasmettere le stesse emozioni allo spettatore.

Il metodo Stanislavskij, adattato alla recitazione da Lee Strasberg, si fonda sull’idea che l’attore/doppiatore deve essere in grado di trasmettere le emozioni del personaggio anche attraverso la voce.

Grazie alle tecniche specifiche di questo metodo gli attori e doppiatori riescono ad utilizzare la voce in modo espressivo.

COSA È IL DOPPIAGGIO:

Il doppiaggio è il procedimento col quale nei prodotti audiovisivi si sostituisce la voce originale di un attore, o di un personaggio, con quella di un doppiatore”:

questa è la definizione presente su Wikipedia di un’arte nella quale gli italiani sono ritenuti maestri indiscussi a livello mondiale.

Da questa descrizione, il doppiaggio appare come un mero procedimento tecnico di “sostituzione” dell’originale in favore di un prodotto posticcio.

Quel che, invece, non appare, è l’importanza del fattore artistico che contraddistingue questo mestiere:

il doppiaggio non è una mera sostituzione di voce, ma la restituzione di un’emozione attraverso la voce.

E, per questo, ciò che fa la differenza è proprio l’arte dei professionisti di questo settore,

la loro capacità di giocare (inteso come il “to play” inglese utilizzato per definire la recitazione) con le situazioni, con i volti e le espressioni degli attori.