Oscar 2020, i vincitori

«Parasite» miglior film e miglior regia, Joaquin Phoenix e Renée Zellweger migliori attori protagonisti. Agli Oscar 2020, la cui cerimonia si è tenuta nella notte tra domenica e lunedì al Dolby Theatre di Los Angeles, il film sudcoreano Parasite trionfa. Consegnato dalla grandissima Jane Fonda, è la prima volta che una pellicola non in inglese vince il premio principale.

L’opera del sudcoreano Bong Joon-ho porta a casa in totale quattro Oscar, aggiungendo a quelli per la regia e per il miglior film anche quello per la miglior sceneggiatura originale.

Ad uscirne particolarmente sconfitto è 1917 di Sam Mendes, che da molti era dato per favorito alla vigilia. Il film dedicato all’avventura di due caporali dell’esercito inglese durante la Prima Guerra Mondiale, si accontenta di soli tre premi tecnici: Miglior Fotografia, Migliori Effetti Speciali e Miglior Missaggio Sonoro. A tornare a casa a mani vuote è, invece, The Irishman di Martin Scorsese.

I quattro migliori attori si sono confermati quelli delle previsioni: Joaquin Phoenix, Renée Zellweger, Laura Dern e Brad Pitt. Joaquin Phoenix e Renée Zellweger vincono come Miglior Attori Protagonisti rispettivamente per Joker e Judy, mentre Brad Pitt e Laura Dern ottengono il loro primo Oscar per C’era una volta a Hollywood e Storia di un matrimonio.

Qui la lista completa di tutti i vincitori degli Oscar 2020:

Miglior Film

Parasite

Miglior Attrice Protagonista

Renée Zellweger, Judy

Miglior Attore Protagonista

Joaquin Phoenix, Joker

Miglior Regia

Bong Joon-ho, Parasite

Miglior Attrice Non Protagonista

Laura Dern, Storia di un matrimonio

Miglior Attore Non Protagonista

Brad Pitt, C’era una volta a Hollywood

Miglior Film d’Animazione

Toy Story 4

Miglior Corto d’Animazione

Hair Love

Migliore Sceneggiatura Originale

Parasite

Migliore Sceneggiatura Non Originale

JoJo Rabbit

Migliore Scenografia

C’era una volta a Hollywood

Migliori Costumi

Piccole Donne

Miglior Documentario

American Factory

Miglior Corto Documentario

Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)

Miglior Montaggio Sonoro

Le Mans 66 – La grande sfida

Miglior Missaggio Sonoro

1917

Miglior Fotografia

1917

Miglior Montaggio

Le Mans 66 – La grande sfida

Migliori Effetti Speciali

1917

Miglior Trucco

Bombshell

Miglior Film Internazionale

Parasite

Miglior Colonna Sonora Originale

Joker

Migliore Canzone Originale

“(I’m Gonna) Love Me Again,” Rocketman