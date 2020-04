Oscar, le modifiche alla prossima edizione del 2021

Il coronavirus ha cambiato parte della nostra vita, ha modificato certamente le nostre abitudini ed ha modificato anche la partecipazione gli Oscar.

Quest’anno, infatti, secondo quanto riferito da Academy of Motion Pictures Arts, saranno candidabili a ricevere la prestigiosa statuetta anche i film che debuttano in streaming senza essere passati per le sale cinematografiche.

Ci saranno, tuttavia, anche delle novità per quanto riguarda l’assegnazione delle famose statuette. L’Academy, infatti, ha annunciato che si uniranno le due categorie per Miglior montaggio sonoro e Miglior sonoro, mentre è confermata la prossima cerimonia degli Oscar del 2021, che si terrà come sempre a febbraio.