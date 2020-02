Ozzy Osbourne deve curarsi, cancellato il tour

Il rocker di 71 anni ha deciso di annullare il suo ‘No More Tours 2’ per problemi di salute.

Lo scorso mese, aveva annunciato di avere il morbo di Parkinson. Ora deve curarsi e quindi non potrà mantenere i suoi impegni musicali.

Il Principe delle Tenebre ha bisogno di cure e di trattamenti molto seri, ha dichiarato di aver bisogno di recarsi in Svizzera, in una clinica privata, per trattamenti e cure particolari.

“Sono grato – ha detto lui stesso in un comunicato – per la pazienza mostratami perché ho avuto un anno di m… .

Sfortunatamente, non potrò andare in Svizzera prima di aprile per curarmi e il ciclo di trattamenti dura dalle sei alle otto settimane”.

Osbourne ha specificato che non vuole iniziare il tour per poi cancellarlo all’ultimo momento, non sarebbe giusto per i fan. L’anno scorso, a causa di una caduta ed un infezione, era stato costretto a rinviare il suo tour a quest’anno. Ora invece la brutta notizia della cancellazione.

Il cantante avrebbe dovuto esibirsi dal 27 maggio al 31 luglio negli Stati Uniti, ma per motivi di salute si è visto costretto ad annullare tutti gli appuntamenti.

L’artista ha però aggiunto che quando organizzerà il prossimo tour in Nord America tutti gli acquirenti dei biglietti per gli show cancellati avranno un diritto di prelazione per i nuovi ticket.