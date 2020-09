Pamela torna a casa, alle 16.30 i funerali nel Parco Verde

“Volevo darle una lezione, non ucciderla. Ma era stata infettata”, ha detto ai carabinieri, secondo quanto riferito, Michele Gaglione, fermato per la morte della sorella Paola Maria. Oggi alle 16.30 i funerali della ragazza nella chiesa del Parco verde di Caivano, dove la ragazza abitava.

«Aiuteremo Ciro – ha affermato Daniela Falanga ai cronisti – gli metteremo al fianco degli psicologi per affrontare il lutto. Ma vogliono che fratello paghi per quello che ha commesso. Vogliono che paghi. Avranno anche un supporto legale, saranno supportati da tutta la comunità Lgbt». «Ciro – aggiunge la presidente dell’Arcigay – è sconvolto per quello che sta ascoltando in queste ore. Legge cose non vere, non si sta presentando l’orrore per quello che è. Piange tanto, sta male per questa separazione che rivendica come la sua vita. Avevano in animo di andare a vivere insieme e Paola Maria l’avrebbe accompagnato nel percorso di transizione che stava per cominciare. A Ciro, che è già un uomo, è stata tolta una parte della sua esistenza. So che Paola ha provato a convincere la famiglia ma è sempre stata trattata malissimo».