Parole d’amore e dove trovarle

Non c’è modo migliore per viaggiare attraverso il variegato mondo dell’amore, delle sue sfumature d’intensità e dei suoi molteplici volti di quello che passa dai libri. La nostra camera con vista si affaccia sull’arcobaleno.

Noi, infatti, vi proponiamo la nostra puntata speciale dedicata a San Valentino, Per amare, per ridere, per sognare, per sperare… A proposito… se avete qualcuno che vi ama siete assai fortunati… ricordate che l’amore non è solo quello di coppia e che…. l’amore è amore sempre…. Buon s. Valentino a tutti!

