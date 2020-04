Pasqua a casa, cosa vedere nei prossimi giorni nel piccolo schermo

Considerata la festa religiosa più importante del Cristianesimo, la Santa Pasqua celebra la risurrezione di Gesù e in un momento cosi complicato, con il Covid-19 che continua ad imperversare nel nostro paese, anche le celebrazioni sono ridotte quasi all’osso.

Eppure, visto e considerato che va trascorso ancora molto tempo in casa, ecco una serie di film sulla Pasqua che richiamano il periodo soprattutto della resurrezione di Cristo e che ci faranno compagnia nel prossimi giorni in tv.

Domina la scena, senza alcun dubbio, “La passione di Cristo (2004)”, pellicola diretta da Mel Gibson che ha fatto molto discutere a causa delle scene molto forti. Il film, che racconta in particolare le ultime ore della via di Gesù, è stato vietato ai minori di 17 anni. Ma appena uscito nelle sale, ha sbancato tutti i botteghini incassando in totale 611.899.420 di dollari.

Occhio, però, anche a “Jesus Christ Superstar (1973)”, un film degli anni Settanta diventato poi un celebre cult che ha solcato i teatri di tutti il mondo. La pellicola ripercorre la vita di Gesù in chiave musical e vanta la direzione di due mostri sacri come Tim Rice e Andrew Lloyd Webber.

Non possiamo poi dimenticare “Gesù di Nazareth (1977)”, dove un monumentale Franco Zeffirelli racconta la vita di Gesù in sei puntate. Il film inizialmente venne prodotto per la tv italiana, ma grazie all’enorme successo, la pellicola è stata trasmessa in tutto il mondo.