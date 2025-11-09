Pasquale Ferro racconta le sue storie di vita dense di ricordi e custodi di memorie

“I racconti di un cane camorrista” il nuovo romanzo di Pasquale Ferro (Il mondo di Suk), sarà presentato sabato 15 novembre alle ore 18.00 presso la Libreria The Spark di Napoli (via degli Acquari). Con l’autore dialoga la giornalista Donatella Gallone.

Un libro che sorprende già dal titolo e spiazza ancora di più nella lettura: a raccontare storie di criminalità organizzata, vendette familiari, omicidi e potere è una cucciola di yorkshire, Clarabella, che eredita il testimone narrativo dalla madre, Pacchiana. Due cagnoline che diventano spettatrici impotenti, ma non inconsapevoli, della brutalità dell’ambiente umano che le circonda.

Tra i protagonisti della narrazione c’è don Gennaro Misericordia, boss spietato, temuto e venerato, insieme alla sua famiglia e ai tanti personaggi che orbitano nel suo mondo: l’avvocato Giorgio Miseria e la moglie Isandra, intrappolati nei loro segreti; la giovane idealista Annie, che sogna un mondo giusto; l’anziana Susumella, figura quasi mitica, che custodisce sogni, leggende e presagi in una Napoli dove il confine tra realtà e immaginazione è sottile.

Ma è proprio questa la forza del romanzo: mettere in scena una città che sembra un teatro tragico, dove ogni personaggio recita la sua parte dentro un copione che si ripete da generazioni. Eppure, attraverso gli occhi limpidi degli animali, tutto appare più chiaro, più assurdo, più umano.

Nel corso della serata, alcune pagine del libro prenderanno vita grazie alle letture con intermezzi di canto e tammorre, degli attori del laboratorio teatrale “L’altro teatro” diretto da Roberto Capasso: Vittorio Borrelli, Marcella Tufano, Dario Mauro e Marcello Rossini.

Abbiamo fatto quattro chiacchiere con Pasquale sulla genesi del libro e sulla sua vita trasfusa nei suoi scritti.

D. Chi è Pasquale Ferro?

R. Probabilmente Pasquale Ferro rinasce grazie al Maurizio Costanzo Show dove ho avuto spazio e modo di raccontarmi e di raccontare le storie di cui mi faccio interprete. All’epoca io avevevo scritto di getto Gli odori dei miei ricordi e Confessioni di una travestita in attesa di pensione di invalidità, che poi è diventato uno spettacolo teatrale interpretato da Loredana Simioli. Collaboravo con l’Arcigay ed ero riuscito ad aprire una sauna gay. La scrittura aveva per me un valore terapeutico. Poi, tra gli altri, ho scritto anche Una radura verde smeraldo. Mi sono messo a studiare due corposi tomi e ho raccontato la storia di Hitler da un’altra prospettiva. Anche quello è diventato uno spettacolo teatrale.

D. Quando è nato Racconti di un cane camorrista?

R. Questo libro riposa in un cassetto da venti-venticinque anni. Potrei scrivere un libro al giorno, perchè attingo al bacino dei miei ricordi diretti e indiretti. Quando provai a pubblicarlo diverso tempo dopo, mi fu risposto che l’ambiente era troppo saturo di quel tipo di narrazione. Era l’epoca di Saviano e di Gomorra. Saviano è un bravissimo giornalista, ma quello che racconta, e come lo fa, descrive qualcosa di molto diverso dalle mie atmosfere. Così decisi di pubblicarlo in Russia, a Mosca. L’accoglienza fu entusiastica. Le mie presentazioni sono atipiche e dinamiche. In quel caso fui accolto da un teatro molto importante, il Gogol ,e coinvolsi le ballerine del Bolshoi e anche un Pulcinella venuto con me da Napoli. Arricchì il tutto con alcune videoproiezioni, in dialogo con Svetlana. Abbiamo miscelato napoletano e russo.

D. La Russia non è un Paese molto conservatore e omofobo?

R. Sì: negli ultimi anni e entrata in vigore una legge che vieta di parlare apertamente di omosessualità e temi queer soprattutto in presenza di donne e bambini, per non corromperne le menti e le coscienze. Però, poi, ci sono saune e locali gay. La mentalità è stessa che animava la Germania ai tempi di Hitler. Le SS assistevano tranquillamente agli spettacoli che si svolgevano nei locali gay. Ma si doveva rimanere nel ghetto, nel perimetro scelto e imposto da altri, nascostamente. Appena si tentava di uscire da quel perimetro e di vivere liberamente si veniva puniti: con la carcerazione, coi lavori forzati, fino alla morte.

D. Il libro attinge ai tuoi ricordi. Quali?

R. Lavoro da ben 61 anni, da quando ne avevo nove. Sono stato salumiere, ascensorista, ho venduto il cocco. Ogni mestiere mi ha portato in un luogo, abitato anche da personaggi famosi o, al contrario, disperati. Lì ascoltavo storie, ma all’inizio ero troppo piccolo per capirle fino in fondo. A poco a poco sono riemerse e hanno assunto senso e forma. Quando ero ascensorista andavo nei manicomi giudiziari – avevo diciassette anni – e anche lì ho visto e ascoltato racconti di vita, che ho assorbito come una spugna. Pensieri, parole e ricordi che ho poi fissato sulla carta, perchè il loro dolore mi è rimasto addosso. E’ in quel momento che ho deciso che quando fossi stato più grande avrei aiutato e fatto volontariato. Le storie dei personaggi che racconto nel libro sono vere. Essi stessi lo sono. Il trauma di Susumella, una donna ultracentenaria, che la induce a non parlare più con gli esseri umani, è tratto da un reale fatto di cronaca: uno sterminio durante un battesimo. Lei ai cani – Pacchiana e Clarabella – racconta storie antiche, dei codici camorristici di una volta, dove era vietato toccare donne e bambini. La Napoli reale si fonde con quella esoterica. Poi ci sono la signora Cucù, che di mestiere fa il sarto, Catena, la sua amante, e ‘A Pelosa. Dopo la morte del suo compagno, Catena trova accoglienza e riparo nella casa di Don Gennaro Misericordia. Diviene la confidente di sua moglie e si prende cura dei suoi figli. All’interno della cultura del vicolo, i “fumminelli” – di cui abbiamo notizia fin dall’500 – erano riconosciuti e apprezzati, seppur adibiti a mansioni umili. Quegli uomini che si vestivano in maniera eccentrica e si dipingevano occhi e ciglia con il nero preso da sotto alle tiane, le pentole annerite dal fuoco, appese ai paioli, ebbero un ruolo importante anche durante le Quattro giornate di Napoli, nel processo di liberazione dai Tedeschi. Ci sono foto che li ritraggono sui camion con i mitra in mano.

D. Mi dicevi che volevi aiutare e fare volontariato e oggi lo fai nel carcere di Poggioreale. Racconti anche quelle storie?

R. Da circa dieci anni faccio volontariato con le ragazze trans e con le donne che sono diventate uomini e viceversa. Quasi mai si tratta di delinquenti abituali, ma di giovani e giovanissimi cacciati di casa che, spaesati, sottoposti alla dura legge della strada, hanno fatto guai. Sono storie fragili e delicate. Ma di loro non parlo. Non attingo nulla. Non mi piace strumentalizzare il dolore.

D. Com’è tua scrittura?

R. Oserei dire che la mia scrittura ha una matrice cinematografica e teatrale. Molti già mi hanno detto che si immaginano per questo libro la traduzione in uno spettacolo teatrale. Che un po’ già lo è. Non ho potuto studiare, ma amavo leggere. Leggevo di tutto: fumetti… persino le pagine gialle. Poi il mio compagno dell’epoca mi regalò un libro di Patroni Griffi e subito dopo nella mia vita ho incontrato la scrittura di Edoardo De Filippo. Sono nato in un basso e da questo traggono linfa vitale le mie storie. Dodici fratelli e un’unica stanza per fare tutto. Quel basso scuro e denso di calore di cui si parla in Filumena Marturano, in cui sopra le coperte i bimbi giovacano e facevano il cosiddetto “mantone”, mentre contemporaneamente sotto le lenzuola i genitori concepivano altri figli. La storia della pellicola Ieri, oggi e domani è quella di mia zia, Carmela Ferro, detta Marechiaro per la sua bellezza. Contrabbandiera di sigarette, che continuava a rimanere incinta per evitare la carcerazione.

D. Che ruolo ha l’idioma napoletano nei tuoi scritti?

R. La cornice della storia è tratteggiata in italiano, ma il Napoletano ne è il cuore. La lingua napoletana è stata ferita e sfregiata da uno slang americanizzato. E’ importante favorirne il recupero e insegnarla ai giovani e ai giovanissimi. Stiamo parlando della lingua di Enzo Moscato e di Annibale Ruccello. La lingua è memoria. La lingua napoletana ha varie declinazioni: c’è il buvarese – che è quello a cui attingo maggiormente io, come gestualiutà e influenze. E’ il linguaggio di chi vive fuori dalla cinta cittadina e si contamina con la parlata dell’hinterland: quella di Torre del Greco e di Torre Annunziata. C’è il quartierano, l’idioma tipico dei quartieri spagnoli, con i suoi influssi castigliani. C’è il lucianese, tipicamente portuale, dalle suggestioni più internazionali.