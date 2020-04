Pasquetta 2020 a casa: suggerimenti su come passarla in quarantena

A causa dell’emergenza Coronavirus, Pasquetta 2020 la passeremo a casa. Ecco alcuni suggerimenti su cosa fare tra le mura domestiche.

Se si ha una famiglia numerosa si può sfruttare il Lunedì dell’Angelo per fare qualche gioco di società insieme, anche per fare passare il tempo, o un puzzle o ancora guardare una serie tv o un film tutti insieme. Non sono cose speciali per questo giorno, ma possono diventarlo stando insieme.

Se si vuole passare la giornata con gli amici, anche a distanza, si può effettuare una video chiamata multipla con le app gratis apposite. La compagnia c’è, anche se lontana, e si possono fare tante cose per passare il tempo.

Se si ha un giardino, si può fare un pic-nic in famiglia, visto che non si può uscire e andare in qualche altro posto a farlo. I momenti passati insieme valgono moltissimo, anche se si è in quarantena.

Con gli amici, inoltre, si può vedere una serie tv o un film di Netflix, e poi commentarlo grazie a Netflix Party, un modo innovativo per vedere contenuti in streaming in più persone.