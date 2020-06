Peppe Servillo a “Suoniamo la città”

Riparte con Peppe Servillo, dopo lo stop imposto dal Covid-19, il progetto “Suoniamo la città” finanziato da MiBACT e SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.

Il grande autore e cantante, tra i fondatori della Piccola Orchestra Avion Travel, sarà il protagonista, giovedì 4 giugno alle ore 18, del primo dei tre incontri programmati dall’Istituto Comprensivo Francesco Di Capua di Castellammare di Stabia.

Un incontro molto atteso che coinvolgerà circa 110 ragazzi, allievi della scuola stabiese e componenti della “Di Capua Eco-Logic Orchestra”, l’ensemble nato all’interno del progetto culturale e formativo ideato e diretto dai musicisti Elisabetta Ferraro e Maurizio Capone e realizzato insieme ai docenti musicisti Rosario Minetti, Antonio Del Prete, Lucio Miele.

All’incontro con Peppe Servillo, faranno seguito quelli con Federico Baroni (il busker di X-Factor e Amici) giovedì 11 e, infine, con la cantante Monica Sarnelli attesa per giovedì 18 giugno. Per ragioni di sicurezza tutti gli incontri si realizzano online, attraverso l’utilizzo di una piattaforma web dedicata.

Riprende così, d’intesa con la direzione dell’Istituto Comprensivo Francesco Di Capua di Castellammare di Stabia, retto dalla preside Rosa Vitale, e la SIAE, la programmazione di un lavoro che nella sua prima fase ha ottenuto importanti risultati soprattutto nel gradimento della numerosa platea scolastica coinvolta.

“Sono stati proprio i ragazzi – sottolinea in proposito la preside Rosa Vitale – a chiederci di riprendere l’esperienza. Abbiamo dapprima verificato le possibilità tecniche per agire in tal senso e, infine, d’accordo sia con i responsabili della SIAE che con i docenti e lo staff del progetto, abbiamo riprogrammato alcune azioni del progetto che si rendono possibili attraverso l’uso della tecnologia già sperimentata con successo nella normale didattica scolastica d’emergenza”.

La seconda fase di “Suoniamo la città” sarà tutta sul web e resa disponibile a tutti, grazie alle straordinarie possibilità che questo strumento offre. “Cambia il modo – concludono i musicisti Elisabetta Ferraro e Maurizio Capone – ma non la sostanza. Sarà più impegnativo per tutti ma in qualche modo dobbiamo reagire e “suonarle al Virus”.

Comunicato Stampa