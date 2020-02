Piattaforme di e-learning e concerti in streaming per la Cina in quarantena da Coronavirus

La Cina ha lanciato una piattaforma nazionale di e-learning per i 180 milioni di studenti costretti a casa dall’emergenza da coronavirus.

Come riporta l’agenzia di stampa cinese Xinhua, le modalità di istruzione si differenziano in base all’età. Gli studenti delle elementari potranno accedere alle lezioni attraverso uno dei canali della TV di stato cinese. Gli alunni della scuola secondaria (medie e superiori) useranno una piattaforma di apprendimento online sulla quale sono state caricate, già nella prima settimana, 169 lezioni di 12 diverse materie. Anche musei, gallerie d’arte, teatri e locali costretti temporaneamente a chiudere i battenti hanno trovato online una via di fuga dalla quarantena obbligata. Come riporta il sito dello Smithsonian, a gennaio il governo cinese ha inviato una lettera ai musei invitando ad «arricchire la vita spirituale e culturale delle persone durante l’epidemia» con esibizioni in cloud delle mostre programmate per questi mesi. Inoltre una famosa sala per concerti punk-rock di Wuhan – la VOX Livehouse – ha deciso di trasmettere in streaming i concerti annullati nella città in quarantena, popolare tra gli appassionati di questo tipo di musica.