“Più libri più liberi 2025”: Ragioni e sentimenti al centro della nuova edizione

Dal 4 all’8 dicembre 2025 il Roma Convention Center – La Nuvola tornerà ad accogliere Più libri più liberi, la fiera nazionale della piccola e media editoria organizzata dall’Associazione Italiana Editori. Un appuntamento ormai imprescindibile per lettori, autrici, autori ed editori che ogni anno si ritrovano nella capitale per celebrare il libro come spazio di incontro e di libertà.

Il tema scelto per questa edizione è “Ragioni e sentimenti”, un omaggio a Jane Austen, di cui nel 2025 ricorre il duecentocinquantesimo anniversario della nascita. Un titolo che richiama il celebre romanzo della scrittrice inglese, ma che allo stesso tempo invita a riflettere sul rapporto tra pensiero e emozione, logica e passione, nella lettura come nella vita.

A interpretare graficamente questa idea è il manifesto firmato da Francesco Chiacchio, in cui i libri diventano veri e propri ponti tra le persone: simbolo di un’edizione che si propone di esplorare la lettura come strumento di connessione e di comprensione reciproca.

«Se è vero, come sta scritto in Jane Austen, che desiderare vuol dire sperare, il tema di questa Più libri più liberi è Ragioni e sentimenti: vuol dire cercare di indagare, attraverso i libri, le persone che li hanno scritti e soprattutto quelle che li hanno letti, se siamo ancora in grado di desiderare e cioè di sperare, e non solamente, come pure ci capita, di disperare, tutto attaccato» spiega Chiara Valerio, curatrice del programma. «Dalla prima edizione sotto la mia direzione ci siamo portati le parole; da quella del 2024 le misure; quest’anno le mescoliamo per raccontare le ragioni e i sentimenti».

Le prime anticipazioni del programma delineano un panorama ricco e variegato, che intreccia presenze internazionali, nuove voci italiane e grandi omaggi. Il programma completo sarà svelato durante la conferenza stampa di lunedì 17 novembre.

Tra gli ospiti più attesi spicca Jeff Kinney, autore della fortunata serie Diario di una schiappa, che venerdì 5 dicembre alle 11.00 in Auditorium presenterà Cotto a puntino! (Il Castoro) in un incontro su prenotazione dedicato a ragazze e ragazzi dagli otto anni in su.

Dagli Stati Uniti arriverà anche la graphic novelist Tessa Hulls, che sabato 6 dicembre alle 15.00 in Sala Elettra dialogherà con Nadia Terranova a partire dal suo Ombre di famiglia (Tunué).

Ampio spazio sarà riservato anche alle voci italiane, in un intreccio di generi, esperienze e generazioni diverse. “Sette brevi lezioni di scuola” (domenica 7 dicembre alle 18.00 in Sala Cometa) riunirà Gaja Cenciarelli, Viola Ardone, Cristiano Corsini, Eraldo Affinati, Rossano Astremo, Lavinia Bianchi e Christian Raimo in un dialogo collettivo sul valore della conoscenza condivisa.

Tra gli altri incontri già annunciati:

Giulia Scomazzon presenterà 8.6 gradi di separazione (nottetempo) con Rossella Milone (domenica 7 dicembre alle 17.30 in Sala Venere);

Cecilia Lavatore parlerà di Amori e non (Red Star Press) con Vanessa Roghi e Kento (sabato 6 dicembre alle 14.00 in Sala Marte);

Gessica Franco Carlevero e Silvia Pelizzari dialogheranno sui loro romanzi Il buco (Sellerio) e L’ultima volta che sono stata lei (Fandango Libri) (sabato 6 dicembre alle 14.00 in Sala Elettra);

Eleonora Marangoni presenterà Roma (Ediciclo Editore) con Paolo Di Paolo (domenica 7 dicembre alle 14.30 in Sala Sirio);

Annalisa De Simone parlerà di Ingrata (Nutrimenti) con Giulia Caminito (venerdì 5 dicembre alle 19.00 in Sala Marte).

A chiudere la fiera, lunedì 8 dicembre alle 18.30 in Auditorium, sarà l’incontro Dedicato a Michela Murgia: un omaggio corale a una delle voci più significative della letteratura e del pensiero contemporaneo. Sul palco Teresa Ciabatti, Marco Peano, Loredana Lipperini, Chiara Tagliaferri, Edoardo Buffoni e Alessandro Giammei, che ricorderanno la scrittrice attraverso temi e sguardi diversi — dalla famiglia alla radio, dal femminismo alle storie di Morgana — per restituirne la complessità e la vitalità di un pensiero che continua a parlare al presente.

Anche quest’anno, Più libri più liberi si conferma dunque non solo come una fiera dell’editoria, ma come una fiera delle idee, dove la letteratura diventa il luogo in cui ragione e sentimento si incontrano per raccontare — e forse comprendere — il nostro tempo.