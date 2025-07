“Piume di struzzo”, Alessandra Venturini canta la libertà di amare con eleganza swing

Una canzone vivace, con testo pungente e messaggi profondi, “Piume di Struzzo” di Alessandra Venturini è un’esperienza di ascolto che diverte e riflette.

In un panorama musicale che spesso rincorre mode effimere e testi privi di profondità, “Piume di struzzo” di Alessandra Venturini si distingue come un piccolo gioiello di musicalità consapevole, capace di coniugare leggerezza e impegno civile con rara naturalezza. Il brano si muove con passo deciso sul terreno dello swing, ma lo fa indossando le piume del teatro-canzone, evocando suggestioni di cabaret, varietà e musicalità retrò, pur mantenendo uno sguardo lucidamente contemporaneo.

La protagonista della canzone è Milady, figura carismatica e ironica, che vive il palcoscenico come luogo di liberazione e verità, dove l’omosessualità non è un problema ma anzi una forma di bellezza e di potenza scenica. Sul palco, Milady è irresistibile: “appariscente”, “ironica e pungente”, “esilarante”, una regina della battuta e del travestimento. Eppure, dietro il trucco e le paillettes, dietro le piume di struzzo che danno il titolo al brano, si nasconde una donna consapevole e disillusa, in cerca di un amore stabile, vero, non solo di attenzioni fugaci o applausi temporanei.

Il testo, scritto con cura e profondità, evita ogni retorica e riesce a raccontare molto con poche parole. Ogni strofa è un frammento di vita vissuta, ogni ritornello una dichiarazione d’intenti. Il cuore del brano è racchiuso nel messaggio che Milady ripete come un mantra liberatorio:

“Lei dice che ognuno è quel che è / Guarda oltre le piume se valore dentro c’è”

È un invito all’autenticità, al superamento del pregiudizio, alla difesa dell’amore in tutte le sue forme. La canzone non si limita a parlare di inclusione: la incarna, la mette in scena, con una sensibilità narrativa che accarezza e lascia il segno.

La musica swing, brillante e ritmata, accompagna con sapiente leggerezza la narrazione, rafforzando l’atmosfera teatrale ma evitando qualsiasi caricatura. Gli arrangiamenti, che strizzano l’occhio al mondo del varietà e del cabaret europeo, offrono il perfetto contrappunto sonoro alla storia di Milady, fatta di riflettori accesi e momenti di solitudine, di risate condivise e silenzi notturni. Il ritmo coinvolge, fa sorridere, ma spinge anche a riflettere.

Con “Piume di struzzo”, l’autrice e interprete dà voce a una storia singolare, ma anche collettiva: una difesa appassionata del diritto a essere sé stessi e amare chi ci fa stare bene, senza finzioni né compromessi. E lo fa con una cifra stilistica personale, dove la musica è al servizio del racconto, e le parole danzano leggere ma profonde. Il brano è estratto dall’album “L’attesa”, nuovo progetto discografico di Alessandra Venturini, artista poliedrica e interprete raffinata, attiva da anni nei circuiti del teatro musicale e della canzone d’autore. Con alle spalle una solida formazione vocale e scenica, Venturini coniuga musica e narrazione con una naturalezza rara, trasformando ogni canzone in un piccolo spettacolo, ogni personaggio in una maschera viva, che canta e respira insieme al pubblico.

In conclusione, “Piume di struzzo” è molto più di una canzone swing: è un atto d’amore verso l’individualità, un’ode teatrale alla libertà interiore, un ritratto affettuoso e sincero di chi, ogni giorno, sceglie di mostrarsi per ciò che è. Alessandra Venturini regala al pubblico una canzone elegante, ironica e necessaria, un abbraccio in musica a tutte le Milady del mondo.