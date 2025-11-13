”Poeta Rockstar”: L’anteprima nazionale a BookCity Milano

All’interno della prestigiosa manifestazione BookCity Milano, domenica 16 novembre alle ore 18.00, la Biblioteca del Teatro Franco Parenti ospiterà l’anteprima nazionale di “Poeta Rockstar”.

L’evento, presentato da I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno, è il nuovo spettacolo di poesia performativa ideato e interpretato da Riccardo Giuseppe Mereu, e vede la partecipazione fondamentale di Elisa Longo per il contributo drammaturgico e sonoro. È prevista inoltre la partecipazione straordinaria di Maria Carolina Nardino. Installazione Psico Interattiva “Il Rock è seminale” di Stefano DonnoLo Spettacolo: Poesia e Rock come Resistenza

Dopo il successo di NOI? Tutte le idee nascono utopie…, Riccardo Giuseppe Mereu torna in scena con un monologo in versi e prosa. Lo spettacolo trae ispirazione dalla silloge poetica L’acqua è seminale (I Quaderni del Bardo Edizioni, 2018), curata dalla stessa Elisa Longo.

“Poeta Rockstar” fonde la ricerca linguistica e tematica del precedente lavoro con un linguaggio performativo che innesta la poesia sulla potenza della musica Rock. L’obiettivo è dare nuova energia alla parola poetica, trasformandola in un veicolo di pensiero e resistenza capace di rispondere alle idee del potere, anche attraverso la distopia.

Con la forza evocativa del rock, la performance propone un contributo originale al dibattito contemporaneo sulla ricerca di un linguaggio comune: un codice condiviso che includa tutte le varietà umane, senza la necessità di esibire continuamente le differenze.

Il Concept: La Parola che Vibra

Autore e Performer: Riccardo Giuseppe Mereu

Riccardo Giuseppe Mereu Drammaturgia e Sonorizzazione: Elisa Longo

Elisa Longo Origine: Tratto dalla silloge L’acqua è seminale (I Quaderni del Bardo Edizioni).

Attraverso l’uso di stilemi e sonorità tipici del rock, “Poeta Rockstar” amplifica l’impatto emotivo e politico della parola. La performance diventa un atto di ricerca e riflessione sulla società e sulla possibilità di ritrovare un elemento comune che unisca l’umano, oltre le barriere.

L’Installazione interativa con “Il Rock è seminale”

A completare l’esperienza della serata, l’evento sarà arricchito dalla presenza dell’installazione “Il Rock è seminale” curata da Stefano Donno.

L’opera, descritta come una “magic box”, dialogherà in un modo singolare con il pubblico

A termine della performance, il pubblico avrà l’opportunità unica di entrare in relazione diretta con l’installazione, in un momento di interazione pensata per chiudere il cerchio tra la performance, l’opera visiva e gli spettatori.

Un appuntamento imperdibile che unisce poesia, musica, arte e riflessione sociale: una voce performativa che vibra al ritmo del pensiero e del cambiamento.