Astensionismo è stata la parola d’ordine di quest’ultima tornata elettorale. La corsa ad alcuni dei sindaci più importanti d’Italia ha confermato un dato impressionante e deprimente.

Politica ed astensionismo, ecco cosa deve fare la sinistra per ripopolare le urne

Ormai è chiaro che tutti si sono stancati dei toni di questa politica. Si è stancato chi, presentandosi alle urne domenica e lunedì, ha compiuto il proprio dovere ma anche chi non lo ha fatto. Politica ed astensionismo non sono mai state così ampie. La fetta si è allargata ancor di più ai ballottaggi rispetto a quanto non fosse stato alle prime tornate. Il dato di Roma è quello più impietoso: è andato a votare 1 elettore su 3, praticamente appena il 40%. In alcuni quartieri di Roma, come dimostrato da diversi servizi giornalistici di questi giorni, non ha votato l’80% degli aventi diritto.

Un tema che, ovviamente, non tocca né Salvini né la Meloni. Entrambi, com’è infatti successo per Trieste, hanno sottolineato la vittoria senza menzionare l’astensionismo che è stato invece sbandierato come scusa nelle città in cui si è perso. La palla, quindi, passa inevitabilmente alla sinistra che svolge un’autocritica nonostante la vittoria dimostrandosi, ancora una volta, una sinistra matura.

Guai ad incensare il Partito Democratico, non è quello che Enrico Letta desidera. Spaventato come non mai da questa vittoria che potrebbe portare a fughe e divisioni. La sinistra però si sta interrogando, soprattutto vuole lasciarsi alle spalle gli anni bui del renzismo e cercare di recuperare le persone per portarle alle urne.

Ciò che la sinistra deve fare davvero è costruire un progetto politico e tornare ad amministrare le città. Grazie a quella base costruire il consenso e far vedere che lo Stato può funzionare e servire i cittadini in maniera adeguata anche senza spendere miliardi. Le città hanno un grave problema: i debiti eccessivi. Se si riesce a rimediare a queste falle sfruttando anche i soldi del Recovery Fund, allora l’Italia può tornare davvero ad essere un Paese vivibile ed abbattere l’astensionismo.

