Politiche in Irlanda, trionfa la sinistra

I conteggi proseguono a rilento, ma il vincitore delle politiche in Irlanda è la sinistra nazionalista del Sinn Fein.

Un vero e proprio capolavoro, quello di Mary Lou McDonald, che con oltre il 24% delle preferenze ha conquistato i record della sinistra del suo paese.

Le due formazioni moderate rivali filo-Ue che da un secolo si contendevano il potere – il Fianna Fail di Micheal Martin (liberali) e il Fine Gael del premier uscente Leo Varadkar (Ppe), invece, hanno portato a casa il 22,2% e al 20,9, in un risultato che mette in fortissimo rischio la loro posizione in Parlamento.

Welfare, la spesa pubblica e l’allontanamento dell’unificazione irlandese sono stati i punti su cui la McDonald ha fondato la sua campagna elettorale, mentre da Londra il governo Tory di Boris Johnson fa intanto sapere di essere deciso a mantenere strette relazioni con chiunque sia destinato ad andare al potere a Dublino.