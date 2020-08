Pompei, turista sale sul tetto delle Terme per scattare foto: scatta indagine Soprintendenza

La giovane, di cui per ora non si conosce l’identità e neanche la nazionalità, ha violato il divieto e infranto il regolamento del Parco archeologico.

Sale sul tetto delle Terme centrali, negli Scavi di Pompei, per scattare delle foto. Ma la turista è stata a sua volta fotografata ed ora aperte indagini dei carabinieri e della della Soprintendenza. I militari del posto fisso negli scavi hanno acquisito le immagini della videosorveglianza. E’ accaduto il giorno di Ferragosto e la foto della donna, pubblicata sui social la sera stessa, ha scatenato critiche soprattutto in rete. La Direzione del Parco ha avviato un’indagine, in collaborazione con le Autorità competenti, affinché si possa individuare la protagonista dell’atto poichè è espressamente proibito salire ma anche solo di sedersi o appoggiarsi sui monumenti del sito.