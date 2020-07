Ponte di Genova: inaugurazione entro il 5 agosto

“Attualmente è in corso il collaudo statico, le cose stanno andando bene”, afferma il sindaco Bucci.

“Abbiamo ulteriormente ristretto l’intervallo possibile per l’inaugurazione del nuovo ponte, che avverrà in un giorno compreso tra l’1 e il 5 agosto”, ha dichiarato il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera, Marco Bucci.

All’inaugurazione del nuovo ponte parteciperà anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Stiamo parlando con la Presidenza della Repubblica – ha sottolineato Bucci – per sapere quale possa essere il giorno migliore. Le cose – ha sottolineato il sindaco di Genova parlando al collaudo statico della struttura in corso in questi giorni – stanno andando bene e per adesso non c’è nessun ostacolo”.

Le prove statiche sulla struttura sono continuate anche oggi. Potrebbero volerci fino a sei giorni per completare il collaudo, iniziato ieri. E’ stato effettuato uno stress test: sono stati fatti salire sulla struttura 56 autoarticolati, per un peso totale di circa 2.500 tonnellate.