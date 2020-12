“Positive”, da film breve a libro che racconta l’operto di medici e infermieri

Nuova mission di solidarietà per Ester Gatta nella duplice veste di imprenditrice (quale titolare di ESGA TRADIND srl) e di autrice di un romanzo dal titolo “Positive” (Cinema Edizioni).

Dopo la recente esperienza di “Positive”, film breve, realizzato in piena pandemia con la tecnica del nockumentary che l’ha vista impegnata in più ruoli, da quello di attrice accanto all’attore Fabrizio Nevola a quello di produttrice, la vulcanica signora Gatta ha scritto il suo primo romanzo, “Positive”, anch’esso dedicato, come l’omonima opera audiovisiva, agli Eroi Mascherati senza mantello, ovvero a quanti, medici ed infermieri, sono da mesi in trincea per combattere in prima persona “Il nemico invisibile” cercando di salvare vite umane, spesso mettendo a serio repentaglio la propria. Il racconto è frutto dell’esperienza vissuta in pandemia dall’autrice, della sua volontà di trasfondere agli altri “pillole di positività” al punto da creare un blog , “Be Positive”, con una diretta che va in onda ogni sera sui suoi canali social alle ore 19,00, in cui lei stessa raccontava puntualmente news in rosa in un momento così complesso per l’intera umanità. In vista dell’avvicinarsi del Santo Natale Ester Gatta destinerà l’intero ricavato della vendita del libro “Positive” alla Fondazione Santobono Pausillipon, allo scopo di sostenere i progetti di solidarietà a favore dei piccoli ricoverati della nota struttura ospedaliera. Il volume, contenente il DVD del film omonimo, già inserito in tutti i circuiti editoriali (Feltrinelli, Mondadori, Rizzoli) ed anche in store online come Amazon, potrà essere acquistato a scopo esclusivamente benefico nei tre punti vendita napoletani della ESGA TRADING ubicati in via Merliani 1c, via Carducci 48 e via Solimena 91.

Share This: